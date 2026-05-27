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이 대통령, 6월8일 취임 1년 회견…2년차 국정 밝힌다

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본문 요약

이재명 대통령이 다음달 8일 청와대에서 취임 1주년 기자회견을 개최한다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 춘추관 브리핑에서 "이 대통령 취임 1주년 기자회견이 다음달 8일 오전 10시 청와대 영빈관에서 열린다"면서 "100분으로 예정돼 있으나 다소 길어질 수 있으며 내·외신160여명이 참석할 예정"이라고 밝혔다.

이 수석은 "이번 기자회견은 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고, 국정 2년차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것"이라며 "이 자리에서 이 대통령은 취임 1주년 기념사를 발표할 예정"이라고 밝혔다.

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이 대통령, 6월8일 취임 1년 회견…2년차 국정 밝힌다

입력 2026.05.27 13:29

수정 2026.05.27 16:19

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  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 지난 1월21일 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 기자들의 질문을 받고 있다.청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 1월21일 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 기자들의 질문을 받고 있다.청와대사진기자단

이재명 대통령이 다음달 8일 취임 1주년 기자회견을 개최한다. 이 자리에서 이 대통령은 국정 2년 차 비전과 주요 과제를 자세히 밝힐 예정이다.

이 대통령이 다음달 8일 오전 10시 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 연다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 27일 브리핑을 통해 전했다.

청와대에 따르면 취임 1주년 회견은 100분 간 진행되며 내·외신 기자 160여명이 참석한다.

이 대통령의 기자회견은 지난해 7월 취임 30일을 맞아 처음 열린 이후 지난해 9월 취임 100일, 지난 1월 신년 기자회견에 이어 이번이 네 번째다.

이 수석은 “이번 기자회견은 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고, 국정 2년 차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것”이라며 “이 자리에서 이 대통령은 취임 1주년 기념사를 발표할 예정”이라고 밝혔다. 이번 회견의 키 비주얼은 ‘민주주의를 상징하는 빛과 모든 국민이 함께 걷는 길’이라고 이 수석은 소개했다.

앞선 기자회견과 마찬가지로 출입 기자들이 이 대통령과 사회자의 지목에 따라 자유롭게 질문하면 이 대통령이 답변하는 방식으로 진행된다. 회견은 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 세 분야로 나뉘어 진행된다.

이번 기자회견에선 대학언론 기자인 대학생 2명이 청년 세대의 고민과 과제를 이 대통령에게 질문하는 시간도 있다. 질문자로 나서는 대학생들은 올해 ‘시사인 대학기자상’과 지난해 한국언론진흥재단 대학언론상 수상자다. 이 수석은 “출입 기자들 말고 발언권 얻기 힘든 쪽에 발언권 주자는 취지”라며 “항상 이 대통령 기자회견에서는 이쪽에 있지 않은, 그런 발언권을 얻기 어려운 분들을 초대하고 있다”고 말했다.

이번 회견은 6·3 지방선거 이후 열릴 예정이라 선거 결과에 대한 언급이 있을지 주목된다. 국정 2년 차 방향을 밝히는 자리인 만큼 정부 개각과 인사에 관한 이 대통령의 구상도 함께 제시될 수 있다.

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