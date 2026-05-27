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도넛인 줄 알고 먹을 뻔!···식약처, ‘식품 모방 화장품’ 95건 적발 “어린이 섭취 사고 위험”

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본문 요약

컵케이크·마카롱·도넛 등 실제 음식과 비슷한 형태로 만들어 소비자가 섭취할 우려가 있는 화장품 관련 부당광고 95건을 적발했다고 식품의약품안전처가 27일 밝혔다.

식약처는 온라인상에서 식품 형태·용기·포장 등을 모방해 소비자가 식품으로 잘못 인식할 우려가 있는 화장품을 대상으로 점검을 진행했다.

화장품법은 식품과 유사한 외형으로 만들어 소비자가 먹는 제품으로 오인할 가능성이 있는 화장품의 판매·광고를 금지하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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도넛인 줄 알고 먹을 뻔!···식약처, ‘식품 모방 화장품’ 95건 적발 “어린이 섭취 사고 위험”

입력 2026.05.27 13:29

수정 2026.05.27 14:16

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  • 이혜인 기자

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식품 형태를 모방해 섭취 우려가 있어 식약처에 의해 적발된 제품들. 식약처 제공

식품 형태를 모방해 섭취 우려가 있어 식약처에 의해 적발된 제품들. 식약처 제공

컵케이크·마카롱·도넛 등 실제 음식과 비슷한 형태로 만들어 소비자가 섭취할 우려가 있는 화장품 관련 부당광고 95건을 적발했다고 식품의약품안전처가 27일 밝혔다.

식약처는 온라인상에서 식품 형태·용기·포장 등을 모방해 소비자가 식품으로 잘못 인식할 우려가 있는 화장품을 대상으로 점검을 진행했다. 화장품법은 식품과 유사한 외형으로 만들어 소비자가 먹는 제품으로 오인할 가능성이 있는 화장품의 판매·광고를 금지하고 있다. 특히 유아나 어린이가 섭취 사고를 일으킬 위험이 커 안전 문제와 직결된다는 이유에서다.

적발 제품 유형을 보면 인체 세정용 화장비누가 68건(72%)으로 가장 많았다. 이어 목욕용 입욕제 22건(23%), 인체 세정용 보디클렌저 2건(2%), 색조 화장용 립밤 1건(1%) 등이었다. 대부분 세정제 제품이었다.

적발 사례를 보면 도넛·마카롱뿐 아니라 포도·치즈·달걀 모양 등 시각적으로 실제 식품과 유사한 형태를 띠고 있었다. 최근에는 소비자 흥미를 유도하는 ‘펀슈머(Funsumer)’ 마케팅이 확산하면서 디저트나 간식 모양을 본뜬 화장품이 온라인을 중심으로 유통되고 있다.

식약처는 방송미디어통신심의위원회 등에 부당광고 차단을 요청하고, 적발 업체들에 대해서는 행정처분을 진행할 계획이다. 또 해당 제품을 회수·폐기하도록 하는 등 시정 조치할 예정이다.

식약처 관계자는 “해당 제품을 섭취할 경우 구토·복통 등을 유발할 수 있고 심하면 신체장애로 이어질 우려도 있다”며 “사고 위험이 큰 제품은 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다”고 당부했다.

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