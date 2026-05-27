대통령 집무실·국회의사당 건립 본궤도···행복청, ‘세종 행정수도 완성’ 속도 낸다

시설 배치 등 국가상징구역 구체화 착수 대통령 세종집무실 내년 착공 예정 행복청 “국회세종의사당 건립 후속 절차 지원”

행정중심복합도시건설청(행복청)이 대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립 절차를 본격화하며 행정수도 기반 조성에 속도를 내고 있다. 이는 이재명 정부가 국정과제로 추진 중인 ‘행정수도 세종 완성’ 정책의 일환이다.

27일 행복청에 따르면 지난 1월부터 대통령 세종집무실과 국회세종의사당이 들어설 국가상징구역의 시설 배치와 토지이용계획 등 도시계획 요소를 검토하며 마스터플랜 구체화 작업을 진행 중이다. 앞서 행복청은 지난해 12월 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 당선작을 발표했다.

대통령 세종집무실 건립도 본궤도에 올랐다. 행복청은 지난 1월 건축설계공모를 실시했으며 현재 당선작 발표를 앞두고 있다. 내년 8월 착공, 2029년 8월 입주를 목표로 건축설계와 부지 조성 등 후속 절차를 추진할 계획이다.

국회세종의사당 건립 역시 순차적으로 진행되고 있다. 국회사무처는 지난 1월 국회세종의사당 마스터플랜 공모를 실시한 뒤 당선작을 선정·발표했다. 행복청은 대통령 세종집무실과 시민공간, 주변 도시축이 유기적으로 연결될 수 있도록 후속 절차를 지원할 방침이다.

행정수도의 법적 지위를 명확히 하기 위한 제도 정비도 이어지고 있다. 현재 국회에서는 행정수도 특별법안 5건이 논의 중이며 행복청은 관계부처와 함께 주요 쟁점 검토 등 입법 과정을 지원하고 있다.

행정수도 완성을 위한 도시 기반 확충도 병행된다. 행복청은 장래 교통수요를 반영한 광역교통망 재편을 위해 지난 1월 행복도시 광역교통개선대책 제4차 변경안을 마련했으며 연말까지 관련 절차를 마무리할 예정이다.

교육·연구 기반 강화 사업도 추진 중이다. 세종공동캠퍼스는 지난 3월 충남대 의대 개교로 서울대, KDI, 충북대, 한밭대 등이 참여하는 1단계 임대형 캠퍼스 조성을 마쳤다. 이어 공주대와 충남대 분양형 캠퍼스가 착공되며 2단계 조성도 본격화됐다.

강주엽 행복청장은 “대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립, 행정수도 특별법 제정 지원 등 핵심 과제 추진에 역량을 집중할 계획”이라며 “자족 기능 유치와 도시 인프라 확충도 지속 추진하겠다”고 말했다.