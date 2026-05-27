안민석 “역사 왜곡·조롱 용납할 수 없는 일···민주시민교육 복원할 것”

안민석 경기교육감 민주진보 단일후보가 최근 불거진 ‘5·18 탱크데이’ 등 역사 왜곡 논란과 관련해 “결코 용납할 수 없는 일”이라며 “역사를 왜곡하고 조롱하는 행위는 표현의 자유가 아니라 민주주의 역사를 거짓으로 뒤집는 공동체 파괴 행위”라고 말했다.

안 후보는 27일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 기자회견을 열고 “최근 잇단 역사 왜곡과 민주주의 조롱에 단호히 맞서겠다”며 이같이 밝혔다. 안 후보는 역사 왜곡 사례로 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란과 고 노무현 전 대통령 추도식 조롱성 인증사진 등을 들었다.

안 후보는 “역사를 왜곡하고 조롱하는 행위는 표현의 자유가 아니라 민주주의 역사를 거짓으로 뒤집는 공동체 파괴 행위”라며 “학교는 학생들이 진실과 거짓을 구분하고 인간의 존엄을 배우는 공간이어야 한다”고 밝혔다.

안 후보는 이런 상황과 관련해 문제의 원인 중 일부가 교육에 있다고 지적했다. 그는 “경기도교육청은 2022년 조직개편을 통해 기존 ‘민주시민교육과’를 ‘미래인성교육과’로 명칭 변경했고, 2023년에는 관련 기능을 여러 부서로 분산시켰다”며 “경기교육에서 민주시민교육의 중심축이 흔들렸다”고 말했다.

이어 “4·16민주시민교육은 단순한 추모가 아니라 기억과 공감, 비판적 사고, 참여를 통해 생명 존중과 안전, 국가 책임, 민주주의 실천을 배우는 교육이었다”고 덧붙였다.

안 후보는 도서 열람 제한 논란도 언급하며 “경기교육 안에서도 한강 작가의 <채식주의자>, 위안부 피해 이야기를 다룬 권윤덕 작가의 <꽃할머니> 등 여러 도서의 열람 제한 논란이 있었다”며 “학생들이 다양한 문학과 역사적 진실을 스스로 읽고 판단할 기회를 막아서는 안 된다”고 밝혔다.

안 후보는 “5·18민주화운동과 6월 민주항쟁, 4.16세월호참사, 일본군 ‘위안부’ 피해 역사까지 살아있는 역사교육으로 가르치겠다”며 “나눔의집을 일본군 ‘위안부’ 피해 역사를 기억하고 인권과 평화를 배우는 역사문화체험의 장으로 삼겠다”고 밝혔다.