‘클로드’ 앤트로픽, 한국 상륙 본격화···최기영 대표 선임

클로드 운영사 앤트로픽이 한국 진출을 본격화하며 최기영 스노우플레이크 한국 총괄을 서울사무소 신임 대표로 선임했다.

앤트로픽이 서울사무소 개소를 앞두고 최기영 스노우플레이크 한국 총괄을 신임 대표 선임했다고 27일 밝혔다. 앤트로픽 고위 임원진은 수 주 내에 서울을 방문해 오피스를 공식 설립하고 주요 고객사와 만남을 가질 예정이다.

한국 내 클로드 사용량 증가세는 가파르다. 앤트로픽이 지난 3월 공개한 보고서를 보면 한국의 클로드 사용량은 인구 규모 대비 기대치를 3.5배 웃돌았다.

AI 확산 속도도 전 세계 제일 빠른 수준이다. 마이크로소프트 산하 AI경제연구소가 발표한 보고서를 보면 지난 1분기 한국 AI 사용률은 37.1%로 직전분기 대비 6.4%포인트 올라 조사대상국가 중 상승 폭이 가장 컸다.

최 대표는 구글 클라우드·어도비·오토데스크·마이크로소프트에서 한국 사업을 총괄한 전문가다. 국내 기업들의 클라우드 컴퓨팅과 AI 도입 등을 이끌었다.

최 대표는 “한국은 하드웨어 혁신성·개발자 생태계·기업의 AI 도입 수준 면에서 세계에서 가장 성숙한 AI 시장 중 하나”라며 “국내 기업들은 기술적 역량과 책임 있는 AI에 대한 의지를 함께 갖추고 있어 앤트로픽이 추구하는 가치와 정확히 맞닿아 있다”고 말했다.

앤트로픽 서울사무소는 향후 기업 및 스타트업과의 파트너십 구축, 정부 및 연구기관과의 협력, 클로드를 활용한 국내 개발자 커뮤니티 지원에 집중할 계획이다.