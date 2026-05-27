장애 아동·청소년 재활부터 금융까지…하나금융, 맞춤형 지원 프로그램 실시

하나금융그룹은 장애인의 사회 진출과 지속가능한 삶을 지원하기 위해 '맞춤형 통합 지원' 프로그램을 실시하고, 비영리 공익재단인 '푸르메재단'에 기부금을 전달했다고 27일 밝혔다.

하나금융그룹은 전날 서울 명동사옥에서 열린 행사에서 '푸르메재단'에 장애 아동·청소년을 위한 재활·학습 보조기구 지원사업을 위한 기부금도 전달했다.

하나금융과 푸르메재단은 이 기부금으로 저소득층 장애 아동·청소년 총 300명에게 기립훈련기·보행훈련워커·자세유지의자 등 재활 보조기구와 시각장애인용 점자 입출력기 같은 학습 보조기구을 제공할 예정이다.