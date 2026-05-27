300㎞ 헬기 이송 끝에 태어난 900g 세쌍둥이···기적의 ‘100일 잔치’

지난 2월 전남 광주에서 인천까지 300㎞ 를 헬기로 이송된 산모에게서 태어난 세쌍둥이가 건강하게 100일을 맞았다.

가천대 길병원은 전남 나주에 사는 한모씨(40)의 세쌍둥이 100일 생일잔칫상을 지난 26일 차려줬다고 27일 밝혔다.

산모인 한씨는 지난 2월 2일 조산기를 보여 전남권역모자의료센터인 전남대병원에 입원했다. 임신 24주인 한씨가 출산할 경우 신생아집중치료실에 3개 병상을 확보해야 했지만, 전남대병원에는 여유 병상이 없었다. 이에 국립중앙의료원 중앙모자의료센터를 통해 한 씨 상황이 전국 의료기관으로 긴급히 전파됐다.

이 상황을 접한 길병원은 이틀 뒤인 지난 2월 4일 신생아집중치료병상을 확보하고 산모 이송을 결정했다. 그러나 광주에서 인천까지 차량으로 이동할 경우 4시간 이상 걸리고, 앰뷸런스에서 세쌍둥이를 출산할 경우 초미숙아로 태어나 신생아들의 건강을 장담할 수 없었다.

이에 길병원은 전남대병원과 헬기 이송에 대해 상의하고, 광주 119를 통해 1시간 20분만에 이송했다.

도착 즉시 고위험산모집중치료실에 입원한 한씨에 대해 의료진이 집중 치료를 시작했고, 임신 24주에 불과한 세쌍둥이 출산을 최대한 미뤄 생존율을 높이는 위해 안간힘을 썼다.

입원 3주째인 지난 2월 20일 첫째 딸은 900g, 둘째 아들 990g, 셋째 딸 935g으로 무사히 태어났다. 임신 26주 초미숙아로 태어난 아기들은 신생아집중치료실에서 의료진들의 세심한 보살핌 속에 무럭무럭 자랐다.

6월2일 100일을 앞두고 세쌍둥이 중 첫째와 셋째는 지난 26일 퇴원했다. 900g대에 불과하던 몸이 각각 2.3㎏, 2.5㎏으로 성장했다.

길병원은 치료가 더 필요한 둘째와 잠시 떨어져 지내게 된 세쌍둥이를 위해 산부인과, 소아청소년과, 신생아집중치료실 의료진들이 세쌍둥이 100일 생일상을 차려준 것이다. 의료진은 세쌍둥이에게 곰인형과 뜨게질로 만든 신발을 선물로 줬.

한씨는 “출산 과정과 치료과정에서 길병원을 비롯해 많은 기관들의 도움을 받았다”며 “세쌍둥이 모두 모두 건강하고 바르게 잘 기르겠다”고 말했다.