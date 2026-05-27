코스피 불장에 증권사 임직원도 역대 최대…4만명 육박

국내 증시 강세 흐름 속에 증권사 임직원 수가 역대 최대 수준인 4만명에 육박한 것으로 나타났다.

27일 한국은행 한국경제통계시스템과 금융투자협회에 따르면 1분기 말 증권회사의 총 임직원 수는 3만9711명으로 집계됐다. 전 분기 대비 181명 증가했고 1년 전에 비해 819명 늘어났다. 해당 통계가 작성된 2014년 3분기 이래 가장 많은 규모였다.

임직원이 가장 많은 미래에셋증권(3475명)은 1년 전보다 64명 늘어났다. NH투자증권(3135명)과 한국투자증권(2978명)은 각각 10명·49명 증가했다.

금융감독원 통계에서도 지난해 말 증권사 임직원 수는 3만9514명으로 4만명에 육박했다. 금융위기가 시작한 2008년 9월 말(4만341명) 이후 약 17년 만에 가장 많은 수치였다.

국내 증시가 상승세를 이어가고 주식 투자 열풍이 불면서 증권사 임직원도 증가한 것으로 풀이된다.

증권사 임직원 수는 2010년대에는 3만명대 중반 수준을 유지하다 코로나19 시기인 2020년 이후 급격히 늘어 2022년 3분기 3만9000명을 넘어섰다. 지난해 초부터 5분기 연속 증가해 다시 4만명에 근접했다.

한은에 따르면 코스피가 4000선을 돌파한 지난해 4분기 중 증권사 임직원 증가 폭은 292명으로 코로나19 시기인 2022년 3분기(827명) 이후 가장 큰 것으로 나타났다.

다만 모바일 애플리케이션(앱)을 이용한 증권 거래가 늘면서 증권사 점포는 줄어드는 추세다. 1분기 말 증권사 국내 점포 수는 총 710곳으로 1년 전보다 32곳 줄었다.

증권사와 달리 은행 직원 수는 감소세를 보이고 있다. 지난해 말 국내은행 임직원 수는 총 11만3230명으로 1년 전에 비해 652명 줄었다.