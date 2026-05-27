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행정안전부가 여름철 에너지 비용 부담을 줄일 수 있는 '에너지 재테크' 공공서비스를 소개했다.

이밖에 우리 집 에너지 사용량을 꼼꼼하게 따져볼 수 있는 국토교통부의 건물 에너지 관리 플랫폼 '그린투게더'도 에너지 재테크 수단으로 소개됐다.

그린투게더의 '우리집 에너지' 기능을 통해 가정의 전기·가스·지역난방 사용량을 실시간으로 점검하고 체계적으로 관리할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전력 사용 줄이면 1kWh당 최대 120원 환급···여름철 생활밀착형 ‘에너지 재테크’ 소개

입력 2026.05.27 14:12

수정 2026.05.27 16:30

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전력 사용 줄이면 1kWh당 최대 120원 환급···여름철 생활밀착형 ‘에너지 재테크’ 소개

행정안전부가 여름철 에너지 비용 부담을 줄일 수 있는 ‘에너지 재테크’ 공공서비스를 소개했다.

27일 행안부에 따르면 일정 수준 이상 전기 사용량을 줄이면 현금성 인센티브를 받는 에너지캐시백이 올해 확대된다.

기존에는 직전 2개년 동월 평균 전력 사용량 대비 3% 이상 절감해야 했으나, 오는 7월부터 12월 검침분까지는 1%만 절감해도 캐시백을 받을 수 있다. 특히 지급 단가를 상향해 절감률 구간에 따라 1kWh(킬로와트시) 당 20~30원 추가 지원금을 더해 1kWh당 최대 120원까지 캐시백을 지급한다.

태양광과 풍력 등 재생에너지로 충전하면 요금이 할인되는 ‘전기차 플러스DR’ 서비스도 효과적인 에너지 재테크 수단이다. 플러스DR는 재생에너지 전력 공급량이 넘칠 경우 특정 시간대에 고객의 전력 사용을 조정해 공급과 수요를 맞추는 시스템이다.

태양광과 풍력에너지 등 재생에너지가 많이 만들어지는 전라·경상·충청권 등 지역의 충전기에서 ‘플러스DR 발령 시간’에 맞춰 전기차를 충전하면 평상시 8%, 설과 추석 전후 7일간은 20%의 요금 할인 혜택을 누릴 수 있다.

우리 집 에너지 사용량을 꼼꼼하게 따져볼 수 있는 국토교통부 건물 에너지 관리 플랫폼 ‘그린투게더’도 에너지 재테크 수단으로 소개됐다.

그린투게더 ‘우리집 에너지’ 기능을 통해 가정의 전기·가스·지역난방 사용량을 실시간으로 점검하고 체계적으로 관리할 수 있다. 최근 2년치 에너지사용량을 월별 그래프로 확인할 수 있으며 동일 면적의 이웃집 평균 사용량과 비교 분석이 가능해 낭비 요인을 쉽게 파악할 수 있다. 이를 바탕으로 ‘에너지 줄이기 챌린지’에 참여해 효율적인 절약 계획도 세울 수 있다.

행안부는 “최근 중동 전쟁으로 국제 에너지 가격과 공급의 불확실성이 커지면서 여름철 무더위로 인한 냉방 수요 증가는 가계 전력 사용과 비용 부담을 가중시키고 있다”며 “국민이 생활 속에서 간편하게 참여할 수 있는 다양한 에너지 절약 공공서비스를 통해 비용 절감과 지속 가능한 소비를 이끌어낼 방침”이라고 밝혔다.

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