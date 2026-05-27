종합특검, 김명수 전 합참의장 첫 조사…‘내란 가담’이냐, ‘군사적 조치’냐

권창영 2차 종합특별검사가 27일 ‘국군 합동참모본부 12·3 내란 가담 의혹’의 핵심 인물인 김명수 전 합참의장을 처음으로 불러 조사했다. 종합특검은 김 전 의장이 비상계엄 선포의 위법성을 인식하고서도 계엄에 협조했는지 추궁한 것으로 보인다.

김 전 의장은 이날 오전 경기 과천시 종합특검 조사실에 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 취재진에게 “비상계엄이라는 혼란 속에서 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 군의 최고 선임자로서 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다. 김 전 의장은 12·3 내란 당시 계엄사령부 구성을 방관하고 특수전사령부와 수도방위사령부에 ‘계엄사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 하달해 계엄을 지원한 혐의를 받는다.

김 전 의장은 “당시 합참의 참모와 예하 부대 장병들은 대북 안보 공백 방지와 우발 충돌 예방이라는 의장의 안보 통제 지침을 충실히 따랐다고 생각한다”며 “오늘 특검에서 군사적 조치에 대해 소상히 설명드리겠다”고 말했다.

김 전 의장의 이날 ‘군사적 조치’ 발언은 자신이 계엄으로 인한 사회적 혼란을 방지하기 위해 지침에 따라 적법한 조치를 했다는 취지의 주장으로 보인다. 김 전 의장 측은 비상계엄 계획을 사전에 몰랐고 김용현 전 국방부 장관이 직접 계엄군을 지휘해 실질적인 군령권이 자신에게 없었다고 주장하는 것으로 전해졌다. 앞서 조은석 내란특검도 계엄 선포 이후 군령권이 합참의장에서 계엄사령관(박안수 당시 육군참모총장)에게 넘어갔다고 판단해 김 전 의장에게 책임을 묻지 않았다고 한다.

종합특검은 계엄 상황에서도 김 전 의장에게 특전사·수방사에 대한 군령권이 있었다고 판단해 수사력을 집중하고 있다. 최근 이승오 전 합참 작전본부장 등을 조사하면서 김 전 의장이 계엄 상황에서 병력 철수를 건의받았지만 이를 묵살한 정황을 포착했다. 종합특검은 김 전 의장이 자신의 군령권을 인지하고서도 병력 철수 명령을 내리지 않았다고 의심하고 있다.

김 전 의장은 취재진이 ‘계엄 사무를 우선하라고 명령했느냐’고 묻자 “팩트와 진실에 따라 설명드리겠다”며 “오해되는 부분이나 이런 것들은 잘 설명드려서 군사적 조치가 어떻게 이뤄지는지 설명이 필요하다”고 대답했다. 김 전 의장은 ‘병력 철수 건의를 묵살했느냐’는 질문에는 아무런 대답을 하지 않고 조사실로 들어갔다.

종합특검은 김 전 의장을 상대로 국회의 계엄해제 요구 결의안이 통과된 뒤 윤 전 대통령이 합참에 추가 병력 투입을 요청하면서 ‘2차 계엄’을 준비했는지도 확인한 것으로 보인다. 종합특검은 앞서 정진팔 전 합참차장, 안찬명 전 작전부장, 강동길 전 군사지원본부장 등 합참 지휘부를 조사하면서 계엄 당시 합참 지휘통제실 상황을 재구성해왔다.

종합특검은 경향신문 등 언론사 단전·단수 혐의에 대해선 이영팔 전 소방청 차장도 내란중요임무종사 혐의로 입건해 오는 29일 피의자 조사에 출석하라고 통보했다. 이 전 차장은 윤석열 정부에 비판적인 언론사를 단전·단수 조치하라는 이상민 전 행정안전부 장관의 지시를 받아 서울소방재난본부에 전하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다. 종합특검은 전날 허석곤 전 소방청장도 같은 혐의로 불러 조사를 마쳤다.