김정관 “기자재와 중소조선은 K조선 공급망의 뿌리”

부산 지역 조선기자재·중소조선 업계 간담회 조선업 AI 전환·마스가 프로젝트 참여 강조

김정관 산업통상부 장관이 국내 조선기자재와 중소조선 업계에 대한 지원을 약속했다. 특히 조선 산업의 인공지능(AI) 전환(M.AX) 필요성을 강조했다.

김 장관은 27일 부산 강서구에 있는 조선기자재 기업인 한라IMS를 방문해 기술개발 현장을 둘러보고 부산 지역 조선기자재·중소조선 업계 간담회를 진행했다.

김 장관은 “조선기자재와 중소조선은 K조선 공급망의 뿌리이자 해양안보의 핵심 산업”이라며 “기자재 실증과 초격차 기술 개발, 중소조선 일감 확보 등 현장에서 필요한 사항을 속도감 있게 챙기겠다”고 말했다.

김 장관은 이어 업계 지원을 위한 세 가지 정책 방향을 제시했다. 먼저 조선업의 M.AX 속도를 높이겠다고 밝혔다. 구체적으로 산업통상부는 해양수산부와 함께 약 5000억원을 투입해 기관 자동화 시스템과 레이더 등 핵심 기자재를 개발하고, 이를 실제 선박에 탑재해 국제해사기구(IMO) 표준까지 연계하겠다고 설명했다.

마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 진행하는 과정에서 국내 기자재·중소조선 업체가 참여할 방법을 마련하겠다고 밝혔다. 해운과의 협업 고리를 강화해 새로 개발한 국산 기자재 탑재를 촉진하겠다는 계획도 발표했다.

한편 삼성중공업은 이날 버뮤다 지역의 한 선사로부터 액화천연가스(LNG) 운반선 1척, 대형가스 운반선(VLGC) 2척, 원유 운반선 2척 등 선박 5척을 수주했다고 밝혔다. 1조18억원 규모다.

삼성중공업 올해에만 27척의 선박을 수주해 누적 실적은 54억달러(8조967억원)가 됐다. 삼성중공업 관계자는 “선주사가 복수의 선종을 한 조선사에 동시 발주하는 경우는 이례적”이라며 “고부가 선종으로는 수익성을, 표준화 선종으로는 생산 안정성과 효율성을 극대화하겠다”고 말했다.