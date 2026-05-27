‘대구 문학계 현안은?’···비평과 담론 활성화 위한 콜로키엄 개최

대구문학관은 오는 28일부터 사흘간 ‘문학관 콜로퀴엄’을 개최한다고 27일 밝혔다.

이는 지역 문학계가 마주한 현실에 대한 다양한 의견을 공유하는 토론 프로그램이다. ‘지역 문학의 경향과 인공지능(AI)시대 평론계의 역할’을 큰 주제로 문학비평과 담론 활성화를 위한 의제가 논의될 예정이다.

한국 문학사에서 주목할 만한 많은 작가들을 배출한 곳이지만 문학 비평의 저변이 확장되지 못하는 대구 문학계의 현실을 고민하는 자리가 될 전망이다. 지역 비평계의 상황과 미래에 대한 전망을 함께 공유하며, 평론의 활성화를 통해 창작활동의 동력을 확보하기 위한 다양한 논의가 기대된다고 대구문학관측은 밝혔다.

첫 세션이 열리는 28일에는 ‘20세기, 지역 문학의 유산과 수용’을 주제로 근대·피란문단·전후문학·노동과 자본·리얼리티와 포스트모던 등의 키워드로 토론이 열린다.

오는 29일에는 K문학 담론·지역성·탈장르·세대론’ 등의 키워드를 통해 ‘21세기, 한국문학 지형 속 지역 문학과 비평의 현재’를 돌아본다. 마지막 날인 30일에는 ‘미래에 대한 사유’를 주제로 AI와 인간성·기후 위기·문학 공간과 창작 주체 등에 대한 사고를 공유할 예정이다.

앞서 대구문학관은 2023년 ‘작가들이 바라보는 오늘날 대구문학’을 주제로 수필, 시, 아동문학 장르에서 활동하는 작가들을 초청해 각 장르별 주요 현안과 그에 대한 해결책 등을 들어보는 콜로퀴엄을 연 바 있다.

하청호 대구문학관장은 “그동안 다양한 문학적 저변이나 창작 활동이 활성화된 것에 비해 상대적으로 지역의 평론 활동과 그 현안에 관한 토론 기회가 부족했다”며 “앞으로도 문학적 활동뿐만 아니라 대구 문학계가 처한 실질적인 현실에 대해서도 다양한 의견이 공유되는 분위기가 형성되기를 바란다”고 말했다.