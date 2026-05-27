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테슬라·스페이스X 합병 구상?···머스크 ‘초거대 기업’ 만드나

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본문 요약

일론 머스크가 이끄는 전기차 업체 테슬라와 우주기업 스페이스X의 합병 가능성이 제기됐다.

두 회사가 경영진·자금 흐름 측면 이미 긴밀하게 얽혀 있는 만큼, 장기적으로 하나의 기업으로 통합될 수 있다는 관측이 나온다.

미국 CNBC는 26일 복수의 익명 관계자를 인용해 머스크 최고경영자와 양사 핵심 인사들이 테슬라·스페이스X의 합병 방안을 논의했다고 보도했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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테슬라·스페이스X 합병 구상?···머스크 ‘초거대 기업’ 만드나

입력 2026.05.27 14:26

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스페이스X와 테슬라의 CEO 일론 머스크가 지난 1월22일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연례 회의에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스

스페이스X와 테슬라의 CEO 일론 머스크가 지난 1월22일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연례 회의에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스

일론 머스크가 이끄는 전기차 업체 테슬라와 우주기업 스페이스X의 합병 가능성이 제기됐다. 두 회사가 경영진·자금 흐름 측면 이미 긴밀하게 얽혀 있는 만큼, 장기적으로 하나의 기업으로 통합될 수 있다는 관측이 나온다.

미국 CNBC는 26일(현지시간) 복수의 익명 관계자를 인용해 머스크 최고경영자(CEO)와 양사 핵심 인사들이 테슬라·스페이스X의 합병 방안을 논의했다고 보도했다. 테슬라 내부에서는 합병 가능성이 공개적으로 거론되고 있으며, 양사 간 인력 교류도 활발히 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.

두 회사는 경영진과 이사회 구성에서 상당 부분 겹친다. 머스크 CEO는 물론 투자사 DBL파트너스의 설립자인 아이라 에렌프라이스도 두 회사의 이사직을 겸직하고 있다. 현재 스페이스X 이사로 활동 중인 안토니우 그라시아스와 스티브 저벳슨은 과거 테슬라 이사를 맡았다. 찰스 쿠만은 두 회사에서 모두 재료공학 부사장을 맡고 있다. 머스크의 동생 킴벌 머스크 역시 스페이스X 이사를 지낸 뒤 현재는 테슬라 이사회에 참여 중이다.

사업적으로도 협력 관계가 깊다. 테슬라는 지난 1월 인공지능(AI) 기업 xAI에 20억 달러를 투자했고, 이후 스페이스X가 xAI를 인수하면서 양사의 이해관계가 더욱 맞물리게 됐다. 스페이스X는 2024~2025년 테슬라의 메가팩 배터리 저장장치를 약 6억9700만 달러 규모로 구매했다. 지난해에는 고가 전기 픽업트럭인 테슬라 사이버트럭도 대량 사들였다.

시장에서는 두 회사가 합쳐질 경우 가장 큰 이익을 얻는 인물로 머스크를 꼽는다. 그는 앞서 스페이스X 의 장기 목표로 시가총액 7조5000억 달러 달성과 화성에 100만 명이 거주하는 도시 건설 구상을 제시했다.

투자사 거버 가와사키의 로스 거버 CEO는 CNBC에 “두 회사의 합병은 머스크가 하나의 거대한 기업을 운영하겠다는 구상을 실현하는 계기가 될 수 있다”며 “구글 같은 빅테크와 AI 경쟁을 벌일 자금을 확보하는 데에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

다만 실제 합병이 성사되기까지는 넘어야 할 과제가 적지 않다는 분석도 나온다. 어느 회사가 모회사가 될지, 주식 교환 비율을 어떻게 정할지 등이 주요 쟁점으로 거론된다. 벤처투자자 토머스 퉁구스는 “두 회사 모두 AI 인재와 컴퓨팅 자원 확보에 집중하고 있다는 공통점이 있다”면서도 “합병 절차 자체는 상당히 복잡할 것”이라고 전망했다.

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