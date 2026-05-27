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하동군 ‘반값여행’ 인기···모바일 상품권 소비 증가

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경남 하동군은 올해 진행 중인 '하동 반값여행' 사업이 관광객 호응 속에 지역경제 활성화 효과를 내고 있다고 27일 밝혔다.

또 2인 이상 팀 여행객은 최대 20만원, 동일 주거지 가족 여행객은 최대 50만원까지 50% 환급 받는다.

신청은 하동 반값여행 누리집에서 받으며 예산 소진 때 조기 마감된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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하동군 ‘반값여행’ 인기···모바일 상품권 소비 증가

입력 2026.05.27 14:39

수정 2026.05.27 14:41

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  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 하동 악양면 관광 명소 ‘동정호’. 하동군 제공

경남 하동 악양면 관광 명소 ‘동정호’. 하동군 제공

경남 하동군은 올해 진행 중인 ‘하동 반값여행’ 사업이 관광객 호응 속에 지역경제 활성화 효과를 내고 있다고 27일 밝혔다.

군은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 ‘지역사랑 휴가지원 사업’에 선정돼 하동 반값여행을 운영하고 있다. 이 여행은 매월 신청 접수가 조기 마감될 정도다.

군에 따르면 4~5월 신청자 유형 분석 결과 가족 단위 신청이 전체의 50%로 가장 많았고 팀 단위와 청년, 개인 여행객이 뒤를 이었다.

참여 희망자는 여행 전 반드시 사전에 신청해야 한다. 이후 제로페이 애플리케이션에서 하동 반값여행 정책발행용 모바일 상품권을 구매·사용한 뒤 정산 절차를 거쳐 지원금을 받을 수 있다.

지원 규모는 여행 형태와 대상에 따라 차등 적용된다. 개인 여행객은 최대 10만원까지 50% 환급받을 수 있다. 19세부터 34세 이하 청년 1인 여행객은 최대 14만원까지 70% 우대 환급 혜택을 받는다. 또 2인 이상 팀 여행객은 최대 20만원, 동일 주거지 가족 여행객은 최대 50만원까지 50% 환급 받는다.

신청은 하동 반값여행 누리집에서 받으며 예산 소진 때 조기 마감된다. 지원금은 제로페이 모바일 상품권 형태로 지급되며 관내 가맹점과 ‘별천지하동쇼핑몰’, 부산 광안리 ‘별천지하동 차문화관’ 등에서도 사용할 수 있다.

하동군은 하동 반값여행 참여자들의 모바일 상품권 소비 금액은 8억 원을 넘어섰다고 밝혔다. 군은 이 사업으로 소비가 확산하면서 소상공인들의 체감 만족도가 높아지고 있다고 설명했다.

한편, 반값여행은 하동·밀양·거창·합천·남해 등 경남 5곳을 포함해 전국 16개 시·군에서 진행하고 있다.

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