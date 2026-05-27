오늘의 인사-대법원 외

■대법원 ◇법원이사관 승진 △광주고등법원 사무국장 황종삼 ◇법원이사관 전보 △사법연수원 사무국장 민동근 △특허법원 〃 진준오 △서울중앙지방법원 〃 조경애 ◇사법보좌관(법원이사관) 승진 △법원행정처 사법보좌관 안호창 △서울중앙지방법원 〃 최장길 ◇법원부이사관 승진 △대법원 윤리감사제2심의관 송인용 △법원행정처 사법등기심의관 이창열 △서울고등법원 총무과장 장기규 △인천지방법원 등기국장 박경원 △수원지방법원 〃 김관호 △대전지방법원·대전가정법원 천안지원 사무국장 안재영 △청주지방법원 〃 옥성진 △부산가정법원 〃 박경현 △부산회생법원 〃 송민 △울산지방법원 〃 권오구 △전주지방법원 〃 김종렬 ◇법원부이사관 전보 △사법정책연구원 사무국장 신민권 △서울중앙지방법원 형사국장 이현미 △서울행정법원 사무국장 박만준 △서울동부지방법원 〃 정병문 △서울남부지방법원 〃 이은숙 △서울북부지방법원 〃 박형욱 △서울서부지방법원 〃 김종두 △의정부지방법원 고양지원 〃 윤수종 △〃 남양주지원 〃 김동진 △인천지방법원·인천가정법원 부천지원 〃 김인숙 △수원지방법원 〃 이상래 △수원지방법원·수원가정법원 성남지원 〃 손종욱 △〃 안산지원 〃 최병도 △〃 안양지원 〃 안소율 △수원회생법원 〃 정경원 △부산지방법원 동부지원 〃 김정필 △광주지방법원 〃 김정권 △광주지방법원·광주가정법원 순천지원 〃 정광철 △광주가정법원 〃 이영복 △제주지방법원 〃 임갑수 ◇사법보좌관(법원부이사관) 승진 △의정부지방법원 사법보좌관 조남흥 △대구지방법원 〃 윤민철 △부산지방법원 〃 윤미순 △광주지방법원 〃 김은희 ◇법원서기관 승진 △대법원 전현민 △법원행정처 강상운 이재균 △사법정책연구원 김준우 △부산고등법원 엄도연 △수원고등법원 신형식 △서울회생법원 김상민 △수원지방법원 김정진 이금숙 △춘천지방법원 최준호 △대전지방법원 이기중 복상철 신상철 △대전회생법원 심명보 △청주지방법원 송현숙 김준관 △대구지방법원 최대원 서성관 유세영 장진량 노의동 임인옥 정동수 △부산지방법원 양정민 임창연 김태준 이봉기 이경묵 △울산지방법원 이재규 황정식 ◇법원서기관 전보 △대법원 염재선 △법원행정처 이우탁 서현웅 권병훈 △사법연수원 김태완 △사법정책연구원 최원영 △법원공무원교육원 정현철 △서울고등법원 김영태 △대구고등법원 정은석 최찬진 △광주고등법원 김용환 최정규 △서울중앙지방법원 김원경 황인재 최희상 △서울가정법원 한기수 △서울행정법원 제영문 △서울남부지방법원 채정문 천재권 △서울서부지방법원 심병준 △인천지방법원 이규헌 △수원지방법원 정진욱 김선옥 문재민 △수원회생법원 김휘태 △대전지방법원 안성수 △대구지방법원 박경순 △창원지방법원 박생규 허재호 △광주지방법원 정대균 남송옥 윤재필 △광주가정법원 박주인 △광주회생법원 정인기 △전주지방법원 나종현 △제주지방법원 조은철 ◇사법보좌관(법원서기관) 승진 △의정부지방법원 이강주 김호랑 △인천지방법원 손윤재 △수원지방법원 정진욱 주진욱 최기호 △대전지방법원 송종준 오재일 △대구지방법원 김현혜 김윤숙 김판묵 이원조 △부산지방법원 온미연 정은희 정인석 현명근 △울산지방법원 김동락 △창원지방법원 나정수 박정열 민경원 김용대 황선고 △전주지방법원 최한정 △제주제방법원 유은영 ◇사법보좌관(법원서기관) 전보 △법원행정처 홍주현 홍영수 △서울중앙지방법원 고원혁 김혜진 김선엽 조동혁 나종영 배학재 △서울동부지방법원 이명재 손현정 △서울남부지방법원 김진득 송애순 △서울북부지방법원 이승식 안경호 장영규 △서울서부지방법원 정성균 강우규 △의정부지방법원 안재광 정한수 박상훈 △인천지방법원 김유환 △수원지방법원 김관형 이동필 안국성 민병일 박성신 △대전지방법원 김소율 △부산지방법원 김보무 △광주지방법원 조장규 △제주지방법원 손병현 ◇전산서기관 승진 △법원행정처 윤영식 ◇사서서기관 승진 △법원도서관 기광호
■통일부 △과장급 전보 △국립평화통일민주교육원 교육개발과장 박소영 △〃 스마트교육팀장 진충모