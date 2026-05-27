경찰, 노조 ‘영업비밀 유출’ 혐의 삼성바이오로직스 압수수색

경찰이 삼성바이오로직스 노조위원장의 영업비밀 자료 유출 고소 사건과 관련해 강제수사에 착수했다.

인천경찰청 산업기술수사대 지난 26일 인천 송도에 있는 삼성바이오로직스에 대해 압수수색을 진행했다고 27일 밝혔다.

경찰은 삼성바이오로직스 사내 서버와 자료 보관 시설 등에서 시스템 접속과 회사 출입 기록 자료 등을 확보해 분석하고 있다.

삼성바이오로직스는 지난 4월 20일 부정경쟁 방지 및 영업비밀에 관한 법률 위반 등의 혐의로 노조위원장을 고소했다.

삼성바이오로직스는 노조위원장이 홍보 관련 부서에서 처리한 세금계산서 등 내부 영업비밀 자료를 편집해 외부에 유포한 것으로 보고 있다.

하지만 노조는 의혹을 전면 부인하고 있다.

노조위원장은 노조 단체 대화방에서 “배포한 적 없다”고 견해를 밝힌 것으로 전해졌다. 또한 해당 자료가 기밀에 해당하지 않으며, 사측의 행태를 알리고자 관련 내용을 조합 소식지에 게재했다는 것이다.

경찰 관계자는 “사측과 노조 측의 주장이 너무 다르다”며 “압수한 자료를 분석한 뒤 관련자를 불러 조사할 예정”이라고 말했다.