“여행 특가 상품 알아서 척척” 하나투어, 챗GPT 전용 앱 출시

“챗GPT랑 여행 계획 짜볼까”

하나투어가 오픈AI의 ‘앱스 인 챗GPT’에 전용 앱을 선보인다고 27일 밝혔다.

하나투어에 따르면 이번에 새롭게 출시하는 서비스는 챗GPT 대화창에서 일정과 목적지, 예산 등을 입력하면 최적의 하나투어 기획상품과 특가 항공권을 실시간으로 추천한다.

이용자는 챗GPT 좌측 메뉴의 ‘더 보기’에서 ‘앱’을 선택, ‘hanatour’를 검색해 연결한 뒤 대화창에서 ‘@hanatour’를 입력하거나 ‘+’를 버튼을 누르면 대화를 시작할 수 있다.

하나투어는 글로벌 AI 플랫폼으로 서비스 영역을 넓히며 브랜드 접점을 확대하고 있다. 하나투어가 AI 전환(AX) 전략의 일환으로 지난 1월 선보인 멀티 AI 에이전트 하이(H-AI)가 대표적이다. 여행 일정 설계와 상품 추천 등 맞춤형 서비스를 제공하는데 출시 10개월 만에 누적 이용 100만 건을 넘어섰다.

이번에 새롭게 내놓은 서비스는 기존 하이(H-AI)의 핵심 기능을 챗GPT로 확장해 별도의 전환 없이 챗GPT 환경 내에서 고도화된 여행 추천 등을 받을 수 있다.

하나투어는 향후 호텔·투어·티켓 등 전 상품군으로 서비스 범위를 확대한다는 방침이다. 탐색, 추천, 예약, 결제 등 여행 준비의 모든 단계가 유기적으로 이어지는 심리스(Seamless·단절 없는) 여행 커머스 환경을 구축하기 위해서다.

하나투어 관계자는 “새로운 서비스는 자사 채널을 넘어 글로벌 AI 생태계로 상품 노출 채널을 다변화했다는 데 의의가 있다”며 “최적화된 상품 매칭과 편리한 예약 연동으로 고객에게 보다 나은 디지털 서비스를 선보일것”이라고 말했다.