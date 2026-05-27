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본문 요약

윤석열 전 대통령이 과거 해병대 채모 상병 순직 사건의 초동조사 결과를 보고받은 뒤 "이런 일로 사단장을 처벌하면 누가 사단장을 하겠느냐"며 격노한 게 맞다고 당시 회의 참석자가 법정에서 진술했다.

임 전 비서관은 앞서 박정훈 전 해병대 수사단장의 항명 혐의와 관련된 국방부 검찰단 조사에서 'VIP 격노설은 없었다'고 허위 진술을 했다고 시인했다.

특검 측이 "윤 전 대통령 격노와 관련해 사실이 아니라고 한 이유가 무엇이냐"고 묻자, 임 전 비서관은 "참모로서 대통령 회의 내용이나 반응을 공개적으로 확인하는 건 부적절하다고 생각했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“윗선 줄줄이 엮으면 어떡하냐…윤석열 격노” 채상병 수사외압 재판에서 재확인

입력 2026.05.27 15:06

수정 2026.05.27 15:14

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  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 1심 선고가 열린 지난 2월 서울중앙지법 법정에서 윤 전 대통령을 비롯한 피고인들이 출석해 지귀연 부장판사의 선고를 듣고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 1심 선고가 열린 지난 2월 서울중앙지법 법정에서 윤 전 대통령을 비롯한 피고인들이 출석해 지귀연 부장판사의 선고를 듣고 있다. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령이 과거 해병대 채모 상병 순직 사건의 초동조사 결과를 보고받은 뒤 “이런 일로 사단장을 처벌하면 누가 사단장을 하겠느냐”며 격노한 게 맞다고 당시 회의 참석자가 법정에서 진술했다.

서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 27일 윤석열 전 대통령과 이종섭 전 국방부 장관 등 직권남용 혐의 등 사건의 공판을 진행했다.

임기훈 전 국가안보실 국방비서관이 증인으로 출석했다. 임 전 비서관은 이른바 ‘VIP 격노설’이 불거진 국가안보실 회의 현장에 있었던 인물이다. 윤 전 대통령이 채 상병 순직 사건 수사에 외압을 가하려는 의도를 갖고 국방부에 재조사 지시를 내렸는지를 설명할 핵심 증인으로 꼽힌다.

임 전 비서관은 2023년 7월31일 대통령 주재 수석비서관 회의에서 윤 전 대통령에게 채 상병 순직 사건에 대한 해병대수사단의 초동조사 결과를 보고했다. 당시 윤 전 대통령은 보고를 받은 뒤 “이런 일로 사단장까지 처벌하면 앞으로 누가 사단장을 하겠느냐”고 격노한 것으로 이명현 특별검사팀(채상병 특검)은 파악했다.

임 전 비서관은 이날 윤 전 대통령이 이렇게 말하며 격노한 사실을 재확인했다. 임 전 비서관은 윤 전 대통령이 화를 낸 뒤, 이종섭 전 국방부 장관에게 전화를 한 상황도 목격했다고 진술했다. 다만 당시 통화에서도 ‘임성근 전 해병대 사단장을 혐의자에서 제외하라’는 지시는 없었다고 밝혔다.

임 전 비서관은 “윤 전 대통령의 의중은 임 전 사단장을 (혐의자에서) 제외해야 한다는 것과 사고가 날 때마다 고위 지휘관부터 하급자까지 줄줄이 엮는 관행에 대한 질책 두가지 (중 하나로 볼 수 있다)”며 “저는 당시 후자로 판단했다”고 말했다.

이명현 특별검사팀은 “(윤 전 대통령이 이 전 장관에게 한 발언이) 임 전 사단장을 제외하라는 명시적 지시는 아니더라도 입건 범위를 재검토하라는 것 아니냐”고 물었다. 임 전 비서관은 “판단영역인데, 당시 이 전 장관에게 (윤 전 대통령이) 직접 말한 것이라서 후속 조치는 할 거라고 판단했다”고 말했다.

임 전 비서관은 앞서 박정훈 전 해병대 수사단장(대령)의 항명 혐의와 관련된 국방부 검찰단 조사에서 ‘VIP 격노설은 없었다’고 허위 진술을 했다고 시인했다. 특검 측이 “윤 전 대통령 격노와 관련해 사실이 아니라고 한 이유가 무엇이냐”고 묻자, 임 전 비서관은 “참모로서 대통령 회의 내용이나 반응을 공개적으로 확인하는 건 부적절하다고 생각했다”고 말했다. 임 전 비서관은 “군 검찰단 수사 과정에서 제가 허위 답변을 한 건 명백하다”며 “제 답변으로 누군가 피해를 보고 그 사람의 군 생활에 영향을 미쳤다면 제가 잘못한 것이다. 책임을 통감하고 응분의 조치를 받겠다”고 말했다.

윤 전 대통령은 수사 외압 혐의를 모두 부인하는 입장이다. 윤 전 대통령은 지난달 29일 열린 첫 공판에서 “화를 냈다면 박 전 대령이 아니라 (수사 결과를 보고한) 임 전 비서관에게 한 것”이라며 “해병대수사단 실력이 얼마나 된다고 대통령이 화를 내겠나”라고 말했다. 당시 해병대수사단의 조사 결과를 중요하게 보지 않았으므로, 애초에 수사에 개입할 동기가 없었다는 취지다.

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