지역의사제·대입개편 영향…6월 모평 n수생 역대 최대

올해 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가에서 졸업생 등 이른바 ‘N수생’ 지원자가 9만명을 넘기며 역대 최대 규모를 기록했다. 올해부터 지역의사제가 도입돼 상위권 재수생이 증가한 데다, 내년 수능·내신 제도가 전면 개편되기 전 ‘마지막 기회’라는 인식이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

한국교육과정평가원은 다음달 4일 실시되는 2027학년도 수능 6월 모의평가 지원자가 총 48만8343명으로 집계됐다고 27일 밝혔다. 재학생은 39만1412명(80.2%), 졸업생 등(졸업생·검정고시생)은 9만6931명(19.8%)이다.

전체 지원자는 지난해 6월 모의평가(50만3572명)보다 1만5229명 감소했다. 재학생은 2만2273명 줄어든 반면, 졸업생 등은 7044명 증가했다.

졸업생 등 지원자 수와 비중은 평가원이 관련 통계를 공개한 2011년 이후 가장 높았다.

종로학원은 “지역의사제 도입으로 상위권 재수생이 증가한 데다 2028학년도부터는 내신·수능 체제가 완전히 개편돼 재수생으로선 2027학년도를 마지막 기회로 인식한 결과”라고 분석했다. 이어 “올해 본 수능 때 반수생 추가 합류 규모는 10만명대까지 육박할 수 있어 본 수능의 적정 난도를 맞추기가 대단히 어려울 수 있다”고 전망했다.

탐구영역에서는 ‘사탐런’이라 불리는 사회탐구 응시 집중이 두드러졌다. 사탐런이란 자연계열 학생이 과학탐구 대신 비교적 학습 부담이 적은 사회탐구 영역에 응시하는 현상을 말한다.

올해 6월 모의평가의 사탐 접수율은 지난해보다 7.2%포인트 증가한 66.9%로 역대 최고치를 기록했다. 반면 과탐 접수율은 33.1%에 그쳤다.

종로학원은 “사탐런이 지난해보다도 크게 나타나는 상황이라 탐구과목 점수 예측이 더 어려워졌다”며 “과탐을 준비하는 학생으로선 상당한 불안감을 가질 수밖에 없는데, 문제는 사탐런이 6월 모의평가 이후 더 심해질 수 있다는 것”이라고 분석했다.

이번 모의평가는 4일 오전 8시40분부터 전국 2124개 고등학교(교육청 포함)와 564개 지정학원에서 동시에 실시된다. 성적은 7월1일 통지된다.