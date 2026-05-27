‘보복 외주’ 받고 인천서 계란·페인트 테러 20대…알고 보니 부산·문경까지 뛰었다

인천에서 돈을 받고 아파트 현관에 페인트칠하고 날계란을 던지는 등 ‘보복 대행’ 범죄를 저질러 구속된 20대 남성이 전국 곳곳에서 같은 범행을 한 것으로 조사됐다.

인천 서부경찰서는 재물손괴 및 주거침입 등의 혐의로 A씨를 구속상태로 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 5시 30분쯤 인천 서구 청라동의 한 아파트 현관문에 페인트칠하고 날계란을 투척한 혐의를 받고 있다.

A씨는 텔레그램 의뢰를 통해 착수금으로 30만원을 받고, 범행 이후 100~200만원을 받기도 한 것으로 파악됐다.

경찰은 퀵서비스 기사로 위장하고 범행한 A씨를 추적해 지난 16일 오전 3시 30분쯤 천안에서 긴급체포했다.

조사 결과, A씨는 지난 12일부터 16일까지 인천을 포함해 부산과 경북 문경 등에서 하루에 한 번씩 모두 4건의 범행을 저지를 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 보복 대행 범행을 한 것을 추가로 파악하고 여죄를 추궁하는 한편, 보복 대행 범행을 지시한 배후도 수사하고 있다.

앞서 지난 15일 이재명 대통령은 이 사건 내용을 담은 보고서를 SNS에서 공개하면서 “사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대 범죄”라며 “현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다”고 강조했다.

경찰 관계자는 “A씨는 돈을 벌려고 보복 대행 범행을 했다고 진술했다”며 “A씨의 추가 범행이 파악돼 조사하고 있다”고 말했다.