왕이, 유엔서 “이란 문제, 휴전 준수하고 서로 협력해야”···미국 대신 다자외교 무대서 목소리 높이는 중국

왕이 중국 공산당 중앙 외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 26일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔 안전보장이사회 고위급 회의를 주재한 뒤 이란전쟁의 교착 상태와 관련해 “당사국들이 휴전을 준수하고 서로 협력해야 한다”고 밝혔다.

이날 신화통신에 따르면 왕 주임은 회의 후 기자들과 만나 “지역 각국의 주권·안보·영토 보전이 존중돼야 한다”며 “민간인과 비군사 목표물이 반드시 보호받아야 하고, 항로 안전과 에너지 인프라도 보장돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “당면 국면의 핵심은 미국과 이란 간 협상”이라며 “파키스탄 등의 적극적인 중재를 지지하고, 미·이란 양측의 노력도 지지한다”고 말했다.

그는 “빙동삼척, 비일일지한”(얼음이 석 자나 어는 것은 하루의 추위 때문이 아니다)이라는 성어를 인용하며 “오랜 갈등을 해소한 것 역시 하루 만에 되지 않는다”라고 말했다. 왕 주임은 “하지만 협상이 한 걸음씩 나아갈수록 평화의 가능성도 커진다”며 “당사자들이 휴전을 확고히 준수하고 서로 계속 협력해 중동에 하루빨리 평화가 찾아오기 바란다”고 강조했다.

고위급 회의 연설에서 왕 주임은 이란을 선제공격한 미국을 겨냥하는 듯한 발언도 했다. 그는 “유엔의 핵심 지위는 강화만 가능하고 약화될 수 없다”며 “안보리 권한을 받지 않은 단독 군사행동은 수용 불가하고, 안보리 결의 범위를 초과한 단독 제재는 합법적이지 않다”고 강조했다.

이어 “1개국 또는 소수국이 국제 사무를 지배하는 것은 시대착오”라며 “협박 대신 협상, 제로섬 대신 공동이익, 소그룹 대신 연대”를 촉구했다. 미국과 이스라엘이 단독으로 이란에 대해 공격·제재한 것을 연상케 하는 발언이다.

왕 주임은 회의 연설에서 다자외교 원칙도 강조했다. 그는 “회원국들이 유엔 분담금 등 재정 의무를 성실히 이행해야 하고, 함부로 탈퇴하거나 독자 노선을 걸어서는 안 된다”고 말했다. 각종 국제기구·협약에서 탈퇴하고 유엔 분담금 납부를 지연·삭감한 도널드 트럼프 미국 행정부를 겨냥한 듯한 발언이다.

이날 회의는 중국이 이달 안보리 순회 의장국 자격으로 직접 소집한 것이다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 20여 개국 외무장관을 포함해 100여 개국 대표가 참석했다. 왕 주임은 오는 28일 뉴욕에서 “글로벌 거버넌스 우호 소그룹” 회의를 열 예정이다.