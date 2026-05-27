‘탱크데이’로 사면초가 몰린 신세계그룹 어쩌나

이마트 등 주가 일제히 하락…그룹 성장 ‘빨간불’ AI데이터 센터·새벽배송 허용 등 물건너 갈까

신세계 이마트 그룹이 사면초가에 몰렸다.

‘5·18 스타벅스 탱크데이’ 사태에 정용진 신세계그룹 회장이 두번이나 사과에 나섰지만 비판 여론이 수그러들지 않고 있어서다. 5·18 민주화운동 폄훼 논란이 스타벅스 불매운동을 넘어 정용진 회장 퇴진으로까지 번지면서 그룹 전체가 총제적인 위기를 맞는 모양새다.

27일 재계 등에 따르면 정 회장이 이끄는 이마트와 계열사들이 일제히 주가 하락과 함께 기업 이미지에 심한 타격을 입고 있다. 이날 한국거래소의 정규장 마감 결과 한때 주당 13만7000원까지 치솟던 이마트 주가는 8만7300원까지 떨어졌다가 전일 대비 4500원(-4.85%) 하락한 8만8200원에 거래를 마쳤다. 신세계푸드는 전일 대비 2600원(-5.56%) 하락한 4만4200원에, 신세계 INC도 전일 대비 870원(-5.35%) 떨어진 1만5380원에 장을 마감했다.

앞서 이마트의 올 1분기 매출은 7조1234억원으로 영업이익은 전년 동기대비 11.9% 늘어난 1783억원을 기록했다. 2012년 이후 14년 만에 1분기 기준 역대 최대 영업이익을 달성한 이마트였지만 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란을 기점으로 주가는 곤두박질쳤다. 이마트는 스타벅스코리아 운영사인 SCK컴퍼니 지분 67.5%를 보유한 최대주주다.

주주들의 날선 비판도 끊이지 않고 있다. 한 증권 사이트에는 “가만히 있으면 잘 나갈 회사를 용진이형(정 회장)이 망쳤네” ”팔자니 속쓰리고 쥐고 있자니 기분 더럽고 미치겠다” “사과한다더니 불을 더 지폈네. 강력한 오너리스크” “광주사업 아웃되고 매출 급락, 선불카드 환불로 인한 유동성 악화, 스타벅스 본사 콜옵션 가능성 등 악재만 수두룩” 등의 댓글이 이어졌다.

주목할 점은 6·3 지방선거를 앞두고 여·야 싸움에 신세계그룹 비즈니스 환경이 악화일로를 걷고 있다는 데 있다. 스타벅스 ‘불매’와 인증샷’ 이슈가 진보·보수 진영을 넘어 정치적 논쟁으로 확산되고 있기 때문이다. 엎친데 덮친 격으로 기업 수장인 정 회장이 5·18 민주화운동 모욕 등의 혐의로 입건되면서 회사 경영에 가시밭길이 예고되고 있다. 유튜브 주식 채널의 한 관계자는 “신세계 그룹의 ‘불확실성(주가 악재)’이 부각되면서 이마트 등 주가 전체에 악영향을 끼치고 있다”며 “이마트(정 회장)의 리스크 관리가 절실하다”고 말했다.

그룹 성장동력에 경고등이 켜졌다는 점도 문제다. 쿠팡 등 온라인 공세에 밀려 고전을 면치못하던 오프라인 이마트의 경우 최근 정·재계에서 논의해온 유통산업 발전법 개정 움직임에 환호했지만 빨간불이 들어와서다. 대형마트 격주 휴무일 폐지와 새벽배송 허가 등 이마트 호재가 물건너가지 않을 지 우려되는 이유가 여기 있다. 실제 민주당과 정부, 대통령실은 대형마트의 새벽배송 허용 추진과 함께 전통시장과 골목상권 보호 대책을 마련하는 중이었다. 유통업계 관계자는 “이마트 오프라인 매장도, 온라인 쓱닷컴도 성장의 불씨를 지펴려던 상황이었는데 모두 무산되는 게 아닌 지 유통가의 걱정이 크다”고 말했다.

이마트 ‘AI(인공지능) 데이터 센터’ 개발 계획에 먹구름이 끼었다는 시각도 있다. 정 회장은 지난 4월 미국 리플렉션 AI와 협력을 통해 250MW 규모의 초대형 AI 데이터센터를 단계적으로 구축해 ‘풀스택 AI 팩토리’를 조성하겠다는 포부를 직접 발표했다. 하지만 데이터센터는 전력 인프라를 갖추는 것이 무엇보다 중요한 만큼 정부의 협조와 허가없이는 불가능하다. 또 신세계 힘만으로 막대한 설비를 구축할 수 없어 컨소시엄 등 민간자본이 필요한데 ‘리스크 기업’과 손잡겠다는 투자자가 선뜻 나타날 지도 의문이다. 다른 유통업계 관계자는 “데이터센터는 국가 육성사업인 데다 민간기업 혼자 조성하기는 어렵다”면서 “대통령까지 ‘5·18 탱크데이’와 관련해 법적·도덕적·행정적 책임을 물어야한다고 했는데 비상등이 켜진 것 아니냐”고 말했다.

일각에서는 정용진 회장이 이번 사태에 대한 모든 책임을 갖고 경영 일선에서 물러나야한다는 지적이 나오고 있다. 재계 관계자는 “그간 오너(정용진 회장)의 극우적인 발언과 무분별한 행동이 이번 사태를 키운 게 사실”이라면서 “정 회장이 진심 어린 사과와 함께 경영일선에서 물러나야 사태가 해결되지 않겠냐는 얘기가 많다”고 말했다.