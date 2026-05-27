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‘김창민 감독 사망 사건’ 부실 수사 논란에 경찰 6명 징계위 회부

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본문 요약

'김창민 영화감독 사망 사건' 부실수사 논란과 관련해 초기 수사를 맡았던 경찰관들이 징계위원회에 회부됐다.

김 감독 유족 등은 경찰의 초동 대응이 부실했다며 문제 제기를 했다.

김 감독의 아버지 김상철씨는 지난달 15일 사건 부실 수사 의혹을 규탄하는 오체투지를 마친 뒤 당시 수사를 맡았던 경기 구리경찰서장과 담당 수사관, 현장 출동 경찰관 등을 직무유기 등 혐의로 고발하기도 했다.

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‘김창민 감독 사망 사건’ 부실 수사 논란에 경찰 6명 징계위 회부

입력 2026.05.27 16:18

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 4일 경기 남양주시 의정부지방법원 남양주지원에서 김창민 영화감독 상해치사 사건 피의자(가운데)가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

지난 4일 경기 남양주시 의정부지방법원 남양주지원에서 김창민 영화감독 상해치사 사건 피의자(가운데)가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

‘김창민 영화감독 사망 사건’ 부실수사 논란과 관련해 초기 수사를 맡았던 경찰관들이 징계위원회에 회부됐다.

경기북부경찰청은 27일 “김 감독 사망 사건과 관련해 경찰관 총 11명에 대해 감찰조사 실시와 시민감찰위원회를 열어 검토한 결과, 초동조치와 수사 과정에 미흡한 점이 확인돼 6명을 징계위원회에 회부하고, 5명에 대해서는 이보다 수위가 낮은 경고 및 주의 조치했다”고 밝혔다.

경찰은 다만 징계위에 회부된 경찰관의 징계 사유나 구체적인 역할 등에 대해서는 감찰 사안이라 공개하기 어렵다고 덧붙였다.

김 감독은 지난해 10월20일 새벽 아들과 함께 24시간 운영하는 경기 구리시 한 식당을 찾았다. 당시 식당에서 소음 등 문제로 30대 남성들과 몸싸움을 벌인 김 감독은 이들에게 주먹으로 가격을 당해 바닥에 쓰러졌고, 약 한 시간 만에 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다. 김 감독은 지난해 11월7일 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 선사했다.

사건 초기 경찰은 피의자들에 대한 구속영장을 신청했으나 검찰의 보완 수사 요구로 반려되거나 법원에서 기각당했다. 경찰은 이에 피의자 2명을 상해치사 혐의로 불구속 송치했다. 사건을 넘겨받은 검찰은 전담 수사팀을 편성한 뒤 피의자들에 대해 ‘상해치사죄’가 아닌 ‘살인죄’를 적용하고, 장애인복지법 위반 혐의를 추가해 구속기소했다.

김 감독 유족 등은 경찰의 초동 대응이 부실했다며 문제 제기를 했다. 김 감독의 아버지 김상철씨는 지난달 15일 사건 부실 수사 의혹을 규탄하는 오체투지를 마친 뒤 당시 수사를 맡았던 경기 구리경찰서장과 담당 수사관, 현장 출동 경찰관 등을 직무유기 등 혐의로 고발하기도 했다.

경찰 관계자는 “중요사건에 대해 상시 검증할 수 있도록 사건관리와 수사지휘 시스템을 고도화하는 등 재발 방지에 노력하고, 수사의 책임성과 완결성 확보에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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