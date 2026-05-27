‘김창민 감독 사망 사건’ 부실 수사 논란에 경찰 6명 징계위 회부

‘김창민 영화감독 사망 사건’ 부실수사 논란과 관련해 초기 수사를 맡았던 경찰관들이 징계위원회에 회부됐다.

경기북부경찰청은 27일 “김 감독 사망 사건과 관련해 경찰관 총 11명에 대해 감찰조사 실시와 시민감찰위원회를 열어 검토한 결과, 초동조치와 수사 과정에 미흡한 점이 확인돼 6명을 징계위원회에 회부하고, 5명에 대해서는 이보다 수위가 낮은 경고 및 주의 조치했다”고 밝혔다.

경찰은 다만 징계위에 회부된 경찰관의 징계 사유나 구체적인 역할 등에 대해서는 감찰 사안이라 공개하기 어렵다고 덧붙였다.

김 감독은 지난해 10월20일 새벽 아들과 함께 24시간 운영하는 경기 구리시 한 식당을 찾았다. 당시 식당에서 소음 등 문제로 30대 남성들과 몸싸움을 벌인 김 감독은 이들에게 주먹으로 가격을 당해 바닥에 쓰러졌고, 약 한 시간 만에 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다. 김 감독은 지난해 11월7일 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 선사했다.

사건 초기 경찰은 피의자들에 대한 구속영장을 신청했으나 검찰의 보완 수사 요구로 반려되거나 법원에서 기각당했다. 경찰은 이에 피의자 2명을 상해치사 혐의로 불구속 송치했다. 사건을 넘겨받은 검찰은 전담 수사팀을 편성한 뒤 피의자들에 대해 ‘상해치사죄’가 아닌 ‘살인죄’를 적용하고, 장애인복지법 위반 혐의를 추가해 구속기소했다.

김 감독 유족 등은 경찰의 초동 대응이 부실했다며 문제 제기를 했다. 김 감독의 아버지 김상철씨는 지난달 15일 사건 부실 수사 의혹을 규탄하는 오체투지를 마친 뒤 당시 수사를 맡았던 경기 구리경찰서장과 담당 수사관, 현장 출동 경찰관 등을 직무유기 등 혐의로 고발하기도 했다.

경찰 관계자는 “중요사건에 대해 상시 검증할 수 있도록 사건관리와 수사지휘 시스템을 고도화하는 등 재발 방지에 노력하고, 수사의 책임성과 완결성 확보에 만전을 기하겠다”고 말했다.