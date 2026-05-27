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‘3선 도전’ vs ‘권력 재편’···청양군수, 지천댐 등 변수

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본문 요약

충남 청양군수 선거는 '3선 도전'이냐 '권력 재편'이냐로 정리된다.

김홍열 후보는 지역 권력 재편 필요성을 강조하며 공세 수위를 높이고 있다.

청양군은 민선 8기까지 보수 성향 후보가 6차례 당선될 정도로 보수 강세 지역으로 분류된다.

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‘3선 도전’ vs ‘권력 재편’···청양군수, 지천댐 등 변수

입력 2026.05.27 16:23

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민주당 김돈곤·국민의힘 김홍열 맞대결

초고령화·인구 감소·지천댐 갈등 등 쟁점

김돈곤 더불어민주당 청양군수 후보. 중앙선거관리위원회 누리집 갈무리

김돈곤 더불어민주당 청양군수 후보. 중앙선거관리위원회 누리집 갈무리

충남 청양군수 선거는 ‘3선 도전’이냐 ‘권력 재편’이냐로 정리된다. 여기에 지천댐 건설 논란과 초고령화 문제가 주요 현안으로 떠올랐다.

27일 중앙선거관리위원회에 따르면, 이번 청양군수 선거에는 더불어민주당 김돈곤 후보와 국민의힘 김홍열 후보가 등록했다.

최대 관심사는 김돈곤 후보의 3선 여부다. 청양군에서는 그간 3선 군수가 없었던 만큼 유권자들이 현 체제 연속성을 선택할지, 새로운 인물로 교체할지에 관심이 쏠린다. 김홍열 후보는 지역 권력 재편 필요성을 강조하며 공세 수위를 높이고 있다.

청양군은 민선 8기까지 보수 성향 후보가 6차례 당선될 정도로 보수 강세 지역으로 분류된다. 다만 최근 두 차례 지방선거에서는 김돈곤 후보가 승리했다. 김 후보는 앞선 지방선거에서 윤석열 정부 출범 초기 보수 강세 분위기에서도 절반에 가까운 득표율을 얻어 재선에 성공했다.

정책 현안 중에서는 지천댐 건설 문제가 가장 큰 쟁점으로 꼽힌다. 개발 필요성과 환경 훼손, 주민 피해 우려가 맞서면서 지역 내 찬반 갈등도 이어지고 있다. 김홍열 후보는 찬성인 반면 김돈곤 후보는 현재까지 명확한 입장을 밝히지 않고 있다.

인구 감소와 초고령화 문제도 핵심 쟁점이다. 청양군 인구는 약 3만명 수준으로 충남 도내 15개 시·군 가운데서도 최하위 수준이다. 반면 65세 이상 고령인구 비율은 약 40% 안팎으로, 충남 평균을 크게 웃도는 초고령 지역이다.

김돈곤 후보는 이에 농어촌 기본소득 10년 장기 추진을 비롯해 전 군민 버스 무료화, 경로당 무상급식 확대, 칠갑호 리조트·도림온천 실버타운 유치 등을 주요 공약으로 내세우고 있다.

김홍열 후보도 은퇴 세대 유입형 주거단지인 ‘포레스트 골드타운’ 조성, 스마트 돌봄 체계 구축 등 노인복지 확대와 의료·교통 인프라 확충 등을 핵심 공약으로 제시하며 표심 잡기에 나서고 있다.

김홍열 국민의힘 청양군수 후보. 중앙선거관리위원회 누리집 갈무리

김홍열 국민의힘 청양군수 후보. 중앙선거관리위원회 누리집 갈무리

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