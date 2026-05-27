대전 최대 자치구인 서구청장 선거에서 더불어민주당과 조국혁신당 후보 단일화가 막판 변수로 떠올랐다.

대전 서구청장 선거에 출마한 전문학 민주당 후보와 유지곤 혁신당 후보는 27일 대전시의회에서 기자회견을 열고 “우리는 ‘국힘 제로’라는 대원칙 아래 작은 차이를 내려놓고, 서구의 승리와 대한민국 민주주의 회복을 위해 단일화를 선언한다”고 밝혔다.

양측은 그동안 오랜시간에 걸쳐 물밑에서 단일화 논의를 진행해 왔으며, 공식 후보 등록 직후 큰 틀에서 단일화에 합의한 뒤 세부적인 논의를 이어온 것으로 전해졌다. 두 후보는 이날 하루 무선전화 자동응답(ARS) 방식의 여론조사를 통해 단일화 후보를 결정한 뒤 28일 결과를 발표할 예정이다.

두 후보가 최종 단일화를 하면 대전 서구청장 선거는 양자 대결로 치러지게 된다. 국민의힘에서는 현 청장인 서철모 후보가 재선 도전에 나선 상황이다. 사전투표를 이틀 앞두고 진행되는 단일화가 이번 선거에 어떤 영향을 미칠지가 관심사다. 서구는 인구 46만명인 대전 최대 자치구이자 ‘대전의 정치 1번지’로 불리는 지역이다.

최근 여론조사에는 전 후보와 서 후보 지지율이 오차범위 안에 있는 것으로 나타난다. 코리아리서치인터내셔널이 대전MBC와 충청투데이 의뢰로 지난 17~18일 유권자 500명을 대상으로 실시한 무선전화면접 조사에서는 전 후보 지지율이 40%로, 서 후보(32%)보다 다소 높게 나타났다.

같은 기간 리얼미터가 굿모닝충청·대전뉴스·충청뉴스 의뢰를 받아 유권자 507명을 대상으로 진행한 무선ARS 조사에서는 전 후보 40.6%, 서 후보 39.8%로 지지율이 오차범위 안에서 매우 근소한 차이를 나타냈다. 이 조사에서 유 후보 지지율은 6.6%였다. 두 조사 모두 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트로, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

국민의힘 대전선거대책위원회는 두 후보 단일화 소식이 전해지자 곧바로 성명을 내고 “권력 나눠먹기식 정치적 야합이자 유권자 기만행위”라며 “정치공학적 단일화를 강행한다면 서구민이 준엄한 심판을 내릴 것”이라고 경계심을 드러냈다.