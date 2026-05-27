3달만 연결된 이란 인터넷···“완전한 인터넷망 복구, 종전 협상에 달려”

이란 정부가 “현대 역사상 가장 긴” 기간 동안 이어진 인터넷 차단 조치를 해제했다. 이란인들 사이에서는 안도감과 함께 장기간 제한 조치를 시행한 정부 당국에 대한 불만도 표출되고 있는 것으로 전해졌다.

모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령은 26일(현지시간) 엑스를 통해 “대통령의 임무 부여에 따라, 정부의 약속을 이행하기 위해 인터넷 공간에 대한 ‘자유롭고 규율 있는’ 접근을 위한 첫걸음을 내디뎠다”고 밝혔다.

인터넷 모니터링 업체 넷블록스도 이날 “88일만에 이란의 인터넷 연결이 부분적으로 복구됐다”고 밝혔다. 넷블록스는 “2039시간 동안 이란은 국제 네트워크와 완전히 단절됐다”며 “이는 현대 역사상 가장 긴 인터넷 차단 사태”라고 짚었다.

다만 이란 당국은 제한적으로 인터넷 연결을 허용하고 있는 것으로 알려졌다. 넷블록스는 “왓츠앱 사용이 제한돼 우회 접속이 필요하며 일부 사용자는 여전히 연결되지 않은 상태”라고 밝혔다. 이란의 인터넷 검열을 추적하는 단체인 프로젝트 아이니타는 “부분적인 인터넷 복구 이후에도 접속이 여전히 심하게 검열되고 있다”며 “사용자들의 연결 속도는 여전히 느리고 전체 트래픽은 인터넷 차단 사태 이전 수준의 약 10%”라고 지적했다.

이란인들은 인터넷 연결 조치를 환영하면서도 오랜 기간 인터넷 통제 조치를 이어온 당국을 비판했다. 한 이란인은 반체제 매체 이란인터내셔널에 “드디어 인터넷이 연결됐지만 88일 동안이나 연결이 끊긴 것은 너무 불공평했다”고 말했다. 또 다른 이란인은 “인터넷은 우리의 천부적인 권리”라며 “이것이 정부가 우리에게 준 특권이라고 생각하면 안된다”고 했다.

일부 이란인들은 인터넷 연결 이후 정부에 대한 저항의 의미로 SNS에 셀카를 올리고 있다고 CNN은 전했다.

이란의 대대적인 인터넷 차단 조치는 경제에도 영향을 미쳤다. 가디언은 이란에서 최대 500만개의 일자리가 온라인을 기반으로 하고 있으며 이란에서는 인터넷 차단으로 인한 경제적 손실이 하루 600만달러(약 90억원) 이상으로 추산된다고 전했다.

이란 당국은 지난 2월 일부 승인된 사용자만 이용할 수 있는 인터넷 서비스인 ‘인터넷 프로’를 출시해 “일부 특권층에만 인터넷 접속권을 부여하려는 시도”라는 비판을 받기도 했다. 대다수 이란인들은 암시장에서 유통되는 가상사설망(VPN) 또는 위성 인터넷 스타링크 단말기 등을 이용해 당국의 제한을 우회해 인터넷에 접속하고 있는 것으로 알려져 있다.

다만 이란 당국이 인터넷 연결 복구 조치를 지속할 것인지는 불확실하다. 이날 이란 사법부 산하 매체 미잔 통신에 따르면 이란 사법부는 인터넷 접속 복구를 감독하는 대통령 직속 기구인 ‘국가 사이버공간 조직·관리 특별본부’의 활동을 일시적으로 정지시켰다. 미잔통신에 따르면 이 기관에 대한 불만이 접수돼 법원이 조치를 취했다. 이는 인터넷 복구 조치를 둘러싸고 이란 지도부 내 갈등이 심화하고 있음을 보여준다고 중동 전문 매체 알모니터는 분석했다.

이란 디지털권리단체 ‘미안’의 사이버보안 전문가 아미르 라시디는 “인터넷 복구의 향방은 이란과 미국 간 종전 협상 결과에 달렸다”고 뉴욕타임스에 말했다.