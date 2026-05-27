발작·경련 일으키는 뇌전증···혈액 속 ‘면역 바코드’로 감별하는 방법 나왔다









국내 연구진이 혈액 속 면역세포 분석을 통해 뇌전증을 감별하고 뇌가 위축되는 변화까지 예측할 수 있는 방법을 세계 최초로 밝혀냈다. 연구진은 해당 질환이 뇌에만 국한된 문제가 아니라 온몸의 면역체계와 깊은 관련이 있다는 결과를 제시했다.

서울대병원 신경과 주건·이상건 교수, 중환자의학과 신용원 교수, 임상유전체의학과 홍상빈 교수 공동 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 국제학술지 ‘임상 및 중개 신경학 연보(Annals of Clinical and Translational Neurology)’에 발표했다고 27일 밝혔다. 연구진은 뇌전증 환자 45명과 질환이 없는 대조군 55명의 말초혈액을 채취해 혈액 내 면역세포인 ‘T세포’가 가진 고유한 수용체 서열을 대규모로 비교 분석했다.

뇌전증은 뇌 신경망에서 비정상적인 전기 활동이 일어나 경련과 발작이 반복되는 신경질환이다. 이 질환을 진단하고 중증도를 평가하려면 시간이 오래 걸리는 뇌파 검사나 고가의 자기공명영상(MRI) 촬영 등을 시행해 왔으나, 이를 대신할 보다 간편한 혈액검사가 필요했다.

이에 연구진은 외부의 병원체와 싸우는 인체의 핵심 방어군인 T세포에 주목했다. T세포 표면에는 적을 식별할 수 있는 고유한 수용체(TCR)가 있는데, 이를 상품마다 각기 다른 정보를 담고 있는 바코드에 비유해 흔히 ‘면역 바코드’라고도 표현한다. 평소 건강한 사람에겐 다양한 면역 바코드가 골고루 존재하지만 몸에 특정 병원체가 침입한 뒤 맞서 싸우는 과정에서 맞춤형 T세포만 집중 증식하면 면역 바코드의 다양성은 오히려 줄어든다.

연구진은 뇌전증 역시 전신의 적응면역체계 활성화를 동반하기 때문에 환자의 혈액 속에서도 특정 면역 바코드만 비정상적으로 증식할 가능성에 착안했다. 이를 검증하기 위해 뇌전증 환자군을 중증도에 따라 구분한 뒤 건강한 대조군과 비교 분석한 결과, 실제 뇌전증 환자군은 대조군보다 전반적인 면역 바코드의 다양성이 현저히 낮은 것으로 나타났다. 특히 약물이 듣지 않는 난치성 환자나 신경염증을 동반한 환자일수록 특정 면역 바코드만 집중적으로 증식하는 현상이 더욱 뚜렷하게 나타났다. 주건 교수는 “뇌전증은 그동안 뇌 자체의 문제로만 국한돼 인식되어 왔으나, 이번 연구는 전신 면역 시스템의 관점에서 질환을 바라봐야 한다는 점을 시사한다”고 설명했다.

또한 혈액 속 면역 바코드의 변화 양상은 실제 뇌의 물리적 구조 변화와도 직접 연결된 것으로 나타났다. 뇌 영상 촬영이 가능한 환자 21명의 데이터를 분석해 보니 면역 바코드의 다양성이 낮아질수록 뇌의 ‘시상’과 ‘기저핵’ 부위의 부피가 감소하는 뇌 위축 현상이 확인됐다. 이 두 부위는 뇌에서 발작이 발생하고 퍼져나가는 데 핵심적인 역할을 하는 곳이다.

연구진은 면역 바코드를 바탕으로 인공지능 진단 모델을 개발해 뇌전증 감별 능력을 비교해 보니 가장 우수한 모델이 평균 80%의 정확도로 높은 감별 효과를 보였다고도 밝혔다. 신용원 교수는 “혈액 속 면역세포의 변화가 뇌의 구조적 위축과 연관된다는 점을 확인한 것은 의미가 크다”며 “뇌전증 환자의 경과를 모니터링하고, 향후 면역 조절을 통한 새로운 치료 전략을 모색하는 데 중요한 근거가 될 것”이라고 말했다.