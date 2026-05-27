6·3 지방선거 사전투표일을 이틀을 앞둔 27일, 더불어민주당과 진보당이 경남지사 후보를 김경수 후보로 단일화했다.

민주당 김경수, 진보당 전의영 후보는 이날 오후 경남도청에서 공동 기자회견을 열고 후보 단일화를 발표했다. 여론조사 없이 전 후보가 김 후보 지지를 선언하고 사퇴했다. 전 후보는 사퇴 후 김경수 후보 선거대책위원회 총괄선대위원장을 맡는다.

두 후보는 내란 종식, 사회 대개혁을 매개로 단일화에 합의했다. 이들은 공동 정책도 협약했다. 이들은 공공의료 강화, 산업전환·노동권 보장, 농어업 지원 확대, 청년·기후정책 추진 등 경남 미래 발전에 필요한 실질적 협력을 하겠다고 밝혔다.

경남도지사 선거에서 전 후보가 사퇴하면서 민주당 김경수, 국민의힘 박완수 후보 2파전으로 치러진다.

두 후보 단일화에 대해 박완수 후보 측은 “명분 없는 야합”이라고 비판했다. 박완수 후보 캠프의 유해남 수석대변인은 이날 경남도청에서 기자회견을 열고 “도민에게 공언했던 자신들의 가치를 선거 막판 ‘밀실 계산’으로 거둬들이는 것은 도민의 신성한 선택권을 침해하는 구태 정치”라며 “박완수 도정을 중단시키겠다는 일념 하나로 뭉친, 명분도 원칙도 없는 선거공학적 야합일 뿐”이라고 말했다.