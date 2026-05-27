“지역혁신 주도권 잡는다”···호서대, 전국 대학 사회연대경제 협력망 중심 부상

사회연대경제 대학협의회 간담회 개최 전국 13개 대학 참여···회장교로 호서대 선출

호서대가 전국 대학 간 사회연대경제 협력망 구축의 중심 역할에 나섰다.

호서대는 27일 천안 오엔시티호텔에서 ‘제2차 사회연대경제 대학협의회 간담회’를 개최했다. 이번 행사는 정부의 사회연대경제 방식 도입을 통한 지속 가능한 지역혁신 생태계 조성 방향에 맞춰 대학과 지역 간 연계성을 높이고 사회연대 활성화를 위한 대학 간 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

사회연대경제는 이윤보다 사람과 지역, 공동체의 가치를 중시하는 경제활동으로 협동조합과 사회적기업 등의 형태로 구현된다.

사회연대경제 대학협의회는 2019년 출범한 사회적경제 대학협의회를 지역성장 인재양성체계(앵커·Anchor) 추진 방향에 맞춰 개편한 전국 단위 대학 협력체다. 대학 산학협력의 범위를 산업 현장에서 지역사회로 확대하고 지역혁신 모델 확산을 추진하는 데 초점을 두고 있다.

이번 간담회에는 호서대를 비롯해 계명대, 나사렛대, 대구대, 대덕대, 공주대, 백석대, 선문대, 순천향대, 영남이공대, 인천대, 중부대, 한남대 등 전국 대학들이 참여해 협력 체계 구축에 뜻을 모았다. 협의회는 추가 모집을 통해 참여 대학을 40개교 규모로 확대할 계획이다.

참여 대학들은 초광역 협력 기반의 지역혁신 생태계 조성과 대학 주도 지역사회 혁신, 학술연구 공동체 조성, 지역 정주형 인재양성 방안 마련 등을 주요 과제로 제시했다. 또 정부 부처와의 소통 체계를 구축하고 사회연대경제 성과 창출 기반 마련에도 나설 방침이다.

행사에서는 협의회 발족을 위한 정관·운영규정 제정과 출범식 추진 방안 등이 논의됐으며 회장교로 호서대가 선출됐다. 김혜정 행정안전부 사무관의 사회연대경제 정책 설명과 김창완 계명대 교수의 사업·고용협동조합 도입 필요성 발표도 진행됐다.

김장우 호서대 앵커사업단장은 “지역성장 인재양성체계의 성공적인 추진을 위해 대학 간 협력 기반 확대에 힘쓰고 있다”며 “사회연대경제 활성화를 통해 지역사회 혁신과 일자리 창출, 지역 정주형 인재양성에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.