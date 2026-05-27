창간 80주년 경향신문

코스피 8228 찍었지만 하락 종목이 90%···K자 양극화 증시

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

코스피 지수가 27일 또 사상 최고치를 갈아치웠다.

이날 코스피 상승은 반도체주를 중심으로 한 미국 증시 강세, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드 상장 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

반도체 투톱인 삼성전자는 이날 전장보다 2.68% 오른 30만7000원에, SK하이닉스는 9.31% 폭등한 224만3000원에 마쳤다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

코스피 8228 찍었지만 하락 종목이 90%···K자 양극화 증시

입력 2026.05.27 17:07

  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

상승 종목 75개에 불과

하락 종목 826개

‘삼전·닉스 쏠림’에 “변동성 확대 부작용”

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피 지수가 27일 또 사상 최고치를 갈아치웠다. 그러나 이날 유가증권시장에 상장된 종목의 90% 가량이 하락하는 등 상승세가 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주에만 집중되면서 증시의 ‘K자 양극화’가 심화하고 있다. 전문가들은 당분간 중·소형주와 코스닥시장이 소외되고 특정 업종 쏠림 현상이 이어지면서 증시 전반에 변동성이 커질 우려가 있다고 전망했다.

이날 코스피는 전날보다 181.19포인트(2.25%) 오른 8228.70에 상승 마감했다. 전날 8000선을 돌파한 지 하루 만에 사상 최고치를 또 새로 쓴 것이다.

지수는 이날 오전 5% 가까이 급등해 장중 한때 8450선까지 치솟았다. 급등세에 코스피 시장에는 오전 한때 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 일시효력정지)가 발동되기도 했다.

이날 코스피 상승은 반도체주를 중심으로 한 미국 증시 강세, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상장 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

반도체 투톱인 삼성전자는 이날 전장보다 2.68% 오른 30만7000원에, SK하이닉스는 9.31% 폭등한 224만3000원에 마쳤다.

삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액이 이날 기준 합산 총 33조원을 돌파하면서 코스피 전체 시가총액의 약 50%에 육박했다. SK하이닉스 시가총액은 이날 사상 처음으로 1조 달러를 넘어서며 국내에서 삼성전자에 이어 두 번째로 ‘1조 달러 클럽’에 진입했다.

반도체주 랠리에 따른 코스피 상승세가 이어지고 있지만 시장 내 양극화는 커지는 모습이다. 이날 유가증권시장에서 하락한 종목 수는 826개로, 상승한 종목(75개)의 10배가 넘었다. 보합권은 17개였다.

대형주와 중소형주 간 흐름도 달랐다. 이날 코스피 대형주 지수는 전장 대비 2.69% 상승했지만 중형주 지수는 2.96% 하락했고 소형주 지수도 3.37% 떨어졌다.

사실상 오로지 ‘삼성전자·SK하이닉스’ 두 종목이 주도하는 증시라는 뜻이다. 이경민 대신증권 연구원은 “코스피에서는 반도체 대형주 중심의 쏠림 현상이 심화되고 있다”며 “외국인 투자자는 삼성전자와 SK하이닉스를 집중적으로 순매수하며 두 종목이 코스피 강세를 견인했다”고 말했다.

코스피 시장과 코스닥 시장 간 격차도 커지고 있다. 코스닥 지수는 이날 전장 대비 39.39포인트(3.36%) 내린 1133.13에 마쳤다. 코스닥 역시 전체 종목 1822개 중 상승 종목은 192개에 불과했고 하락 종목은 1507개에 달했다. 보합 종목은 31개였다.

이재원 유안타증권 연구원은 “부익부 빈익빈 장세가 지속되고 있다”며 “코스피와 코스닥의 엇갈림이 지속되고 있다”고 말했다.

한지영 키움증권 연구원은 “앞으로도 쏠림 업종의 일시적인 차익실현 물량, 급격한 주가 되돌림, 증시 전반에 걸친 변동성 확대 등의 잠재적인 부작용에 재차 노출될 가능성이 있다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글