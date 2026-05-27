산불진화대원 안전 확보 위해 맞춤형 장비 7종 보급···한 달간 현장 실증

산림청이 산불진화대원 안전 확보와 진화 효율 향상을 위한 진화장비들을 개발해 현장 실증에 들어갔다.

산림청은 연구개발을 통해 제작한 7종의 맞춤형 산불진화 장비 300세트를 강원과 경남·북권역 산불진화대원들에게 보급해 한 달간 현장 실증을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번에 실증을 위해 현장에 보급한 진화장비들은 지난해 영남지역 대형산불 이후 긴급 편성된 추가경정 예산을 기반으로 진화대원들이 직접 연구에 참여해 현장 주요 장비 7종을 고도화한 것들이다.

내열성 진화장갑, 김서림 방지 고글, 초미세 연기입자 차단 마스크, 반자동 팽창형 방열 피난포 등 진화대원 안전장비와 진화 호스 꼬임 최소화 기술, 다기능 불갈퀴, 잔불 제거용 진화 약제 같은 진화 효율성 향상을 위한 장비 및 기술이 포함돼 있다.

산림청은 기후변화 영향으로 산불이 대형화되는 양상을 보이면서 진화대원 보호와 장비 개선 필요성이 커짐에 따라 실사용자인 진화대원들을 연구개발 단계에 참여시켜 현장에 즉시 도입할 수 있는 장비들을 개발했다.

이상익 산림청 산림산업정책국장은 “이번 장비 연구개발은 초기 단계부터 공중진화대원과 특수진화대원 등 산림청 소속 최정예 진화대원들이 직접 참여하는 리빙랩 형식으로 진행됐다”며 “현장에서 화마와 사투를 벌이는 전국 1만여명의 진화대원들의 안전 확보를 위해 지속적으로 기술을 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.