[속보] 정부 “이란대사 초치해 강력 항의 예정”…“여러 증거가 이란 쪽을 향하고 있다”

외교부가 27일 사이드 쿠제치 주한이란대사를 초치하기로 했다. HMM 나무호를 두 차례 타격한 주체가 이란일 가능성이 높다는 결론을 내린 것에 따른 후속 조치다.

박윤주 외교부 1차관은 이날 브리핑에서 “우리 정부는 주한이란대사를 초치해 (나무호 피격에 대한) 조사 결과를 설명하고, 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달할 것”이라며 “(이란의) 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 것”이라고 밝혔다.

쿠제치 대사는 이날 오후 초치될 예정이다. 박 차관은 “지금 이란 대사와 일정을 조율 중이다. 가급적 오늘 초치하고자 한다”며 “(이란 측에) 우리 국민과 선박의 안전을 보장하고 우리를 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 이뤄질 수 있도록 할 것을 당부할 것”이라고 말했다.

박 차관은 나무호를 피격한 주체와 관련해서도 “여러가지 증거가 이란 쪽을 향하고 있다고 말씀드린다”고 밝혔다. 앞서 박 차관은 이날 나무호 피격 사건에 대한 추가 조사 결과를 발표하고 선박을 두 차례 피격한 미사일이 “이란에서 개발된 누르 계열의 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론 내렸다”고 밝혔다.

박 차관은 ‘이란이 고의적으로 나무호를 피격한 것으로 보고 있느냐’는 취재진의 질문에 “고의성이나 이런 부분에 대해서는 확정하기가 매우 어렵다”며 “고의성은 주관적인 영역과 관련되어서 그쪽에서 인정하지 않는 한 고의성 자체를 파악한다는 것은 굉장히 어려운 것으로 보고 있다”고 밝혔다.