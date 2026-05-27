핵추진잠수함 개발 과제는…예산·원료 후속 협상·비확산 국제사회 신뢰 확보가 관건

정부가 핵추진잠수함 개발 기본계획인 ‘장보고 N 프로젝트’를 발표했지만 실제 개발 착수까지 넘어야 할 과제가 적지 않다는 평가가 나온다. 역대 최대 규모 무기 사업에 맞는 막대한 예산을 확보하기 위해 정부는 특별법 제정을 추진하고 있다. 대외적으로는 우라늄 사용을 둘러싼 미국과의 후속 협상과 핵물질 이전에 대한 미 의회 승인 절차 등을 거쳐야 한다. 재정·입법·외교가 맞물린 난관을 풀어야 하는 만큼 본격적인 사업화까지 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다.

27일 핵잠 기본계획안에 따르면, 정부는 최소 1~2년 내로 본격적인 핵잠 개발 절차에 착수할 것으로 보인다. 통상 군 함정의 설계와 건조, 전력화 과정에는 최소 10년이 소요된다. 정부는 2030년 중반까지 1호 핵잠 건조를 마치겠다는 목표를 밝힌 상태다.

정부는 핵잠 건조를 위해 먼저 예산 조달 계획을 세울 것으로 보인다. 박홍근 기획예산처 장관은 전날 향후 핵잠 사업에 28조9000억원가량의 예산이 들 수 있다고 언급했다. 핵잠은 역대 최대 규모의 무기 사업이 될 전망이다. 역대 최대 무기사업은 한국형 초음속 전투기 KF-21 사업으로 후속양산 사업을 포함해 총 18조4000억원이 투입된 것으로 추산된다. 정부는 핵잠 개발에 큰 예산이 투입되는 만큼, 관련 특별법 제정을 추진해 안정적 재원 확보 마련 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

핵잠 개발의 관건은 연료인 농축 우라늄 사용 권한 확보다. 정부는 농축도 20% 미만의 저농축 우라늄 사용 방침을 밝혔지만 2015년에 개정된 한·미 원자력협정에 따라 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리에는 미국의 사전 동의가 필요하다. 이 협정이 민수용 원자력 협력을 전제로 하는 만큼 군사적 활용으로 이어지기에는 제약이 크다.

정부가 핵잠에 사용될 핵연료를 미국에서 제공받기 위해선 미국 원자력법에 따라 별도 협정을 맺는 등 추가 논의가 필요하다. 미국 원자력법은 다른 국가와 군사적 목적의 원자력 협력을 하려면 먼저 협정을 체결하도록 규정하고 있다. 미국 의회의 동의도 필요하다.

정부는 이르면 6월 중순에 방한하는 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과의 킥오프 회의를 계기로 한·미 원자력 협정 개정에 속도를 낼 계획이다. 정부가 일본과 유사하게 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리에 대한 포괄적 사전 동의를 확보하는 방안을 추진할 가능성이 거론된다. 일본은 원자력 시설의 운영 범위를 미국과 사전에 합의해 해당 범위 내에서는 허가 없이 독자적으로 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리를 할 수 있다. 위성락 청와대 국가안보실장은 지난해 9월 기자간담회에서 “세부적으로 우리는 일본과 유사한 (농축·재처리) 형태를 갖길 바라고 있다”고 밝힌 바 있다.

핵잠 건조 과정에서 주변국과의 관계 설정도 주요 과제다. 핵잠으로 인해 중국·러시아 등과의 갈등이 심화할 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 참여연대를 비롯한 시민단체들은 동북아 군비 경쟁도 촉발될 수 있다고 지적한다. 국제사회의 핵비확산 신뢰 확보 역시 필요하다. 세종연구소는 지난 4월에 발간한 보고서에서 한국이 호주·브라질 사례처럼 국제원자력기구(IAEA)와의 추가 안전조치 협정을 검토할 필요가 있다고 제언했다.