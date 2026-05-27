“냉전 시기 해체한 플루토늄, 원자력 발전 연료로”···미국, 무기급 플루토늄 민간 이전 첫 추진

도널드 트럼프 미국 행정부가 냉전 이후 해체한 핵탄두에서 나온 플루토늄을 원자력 발전 기업에 이전하는 방안을 추진하고 있다. 핵무기에 이용될 수 있는 핵폐기물을 원전 연료로 재활용하는 구상을 두고 안전성과 핵확산 우려가 제기되고 있다.

미국 에너지부는 26일(현지시간) 연방정부 보유 플루토늄 인수 후보 기업으로 소형모듈원전(SMR) 업체 오클로 등 5곳을 선정했다고 밝혔다. 명단에는 오클로 외에 엑소디스 에너지, 샤인 테크놀로지스, 스탠더드 뉴클리어, 플라이브 에너지가 포함됐다. 에너지부는 이들 기업과 추가 협상에 착수할 계획이다.

오클로는 유럽 첨단 원자로 개발업체 뉴클레오와 협력해 플루토늄 기반 핵연료를 생산하는 방안을 추진 중이다. 제이컵 드위트 오클로 최고경영자(CEO)는 “연료 부족은 원자력 발전 확대의 가장 큰 병목 지점”이라며 남은 플루토늄을 연료화하면 핵발전을 더 빠르게 확대할 수 있다고 했다. 스테파노 부오노 뉴클레오 CEO는 사우스캐롤라이나주 서배너리버에 연료 제조 시설을 건설할 계획이라며 “경제성이 확보된다면 핵폐기물 감소에도 도움이 되는 선택”이라고 밝혔다.

뉴욕타임스(NYT)는 원자력 발전 확대를 추진 중인 트럼프 행정부가 원전에 공급할 충분한 우라늄 기반 연료를 생산하지 못하고 있다고 전했다. 이에 따라 장기간 보관돼 온 플루토늄이 단기적 대안으로 부상하고 있다는 분석이 나온다.

반면 플루토늄 재활용이 핵무기 제조에 악용될 수 있다는 우려도 제기된다. 버락 오바마 행정부에서 에너지부 장관을 지낸 어니스트 모니즈는 “플루토늄 기반 연료와 재처리는 민간 도입 과정에서 좋지 않은 결과를 보여왔다”고 NYT에 말했다. 비영리단체 핵위협방지구상의 스콧 로커 부회장도 “과거 여러 나라가 시도했지만 결국 영구 처분해야 한다는 결론에 이르렀다”고 했다.

민주당의 에드워드 마키 상원의원과 돈 바이어·존 개러멘디 하원의원은 지난해 서한에서 “20t의 무기급 플루토늄은 핵폭탄 2000기를 만들 수 있는 양”이라며 “(핵폐기물 재활용은) 심각한 핵확산 우려를 낳고 경제성도 부족하며 국가 방위 태세에도 부정적 영향을 줄 수 있다”고 비판했다.

미국에서는 플루토늄 처리 방식을 두고 논란이 이어져 왔다. 미국은 20세기 핵무기 개발 과정에서 약 100t의 플루토늄을 생산·비축했다. 무기급 플루토늄은 흡입 시 독성이 강하고 반감기가 2만4000년에 달해 장기 보관과 처리 문제가 제기됐다.

미국 정부는 2000년대 사우스캐롤라이나주에 플루토늄·우라늄 혼합산화물(MOX) 연료 생산 시설 건설을 추진했지만, 트럼프 1기 행정부는 2018년 비용 급등을 이유로 사업을 취소했다. 같은 해 뉴멕시코주 지하 시설에 약 34t의 희석 플루토늄을 영구 매립하는 방안이 추진되기도 했다. 그러나 트럼프 2기 들어 원자력 발전 확대 기조로 정책 방향을 틀면서 매립 계획은 사실상 중단된 상태다.