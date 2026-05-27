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[대구시장 후보 공약비교] 닮은 공약, 다른 승부수…김부겸 “집권여당 프리미엄” 추경호 “경제부총리 경험”

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본문 요약

6·3 지방선거 대구시장 선거 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보의 공약은 대구의 인공지능 산업 전환부터 대구·경북 통합 신공항 이전 등 지역 현안에 이르기까지 상당 부분 비슷했다.

소상공인 금융지원 규모 역시 현재 2조2000억원 수준에서 김 후보는 2배 확대를, 추 후보는 최대 4배 확대를 공약했다.

김 후보는 대구형 소상공인 병가 지원사업을 신설하겠다고 했고 추 후보는 소상공인의 홍보 부담을 줄이기 위해 홍보 채널 '대구맨'을 만들겠다고 공약했다.

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[대구시장 후보 공약비교] 닮은 공약, 다른 승부수…김부겸 “집권여당 프리미엄” 추경호 “경제부총리 경험”

입력 2026.05.27 18:09

  • 심윤지 기자

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)가 27일 대구 북구 유니버시아드선수촌1단지유세에서, 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구 남구 관문시장 유세에서 각각 발언을 하고 있다. 권도현 기자

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)가 27일 대구 북구 유니버시아드선수촌1단지유세에서, 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구 남구 관문시장 유세에서 각각 발언을 하고 있다. 권도현 기자

6·3 지방선거 대구시장 선거 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보의 공약은 대구의 인공지능(AI) 산업 전환부터 대구·경북 통합 신공항 이전 등 지역 현안에 이르기까지 상당 부분 비슷했다. 다만 김 후보는 집권여당 프리미엄을 앞세운 속도감 있는 정책 추진과 공약의 실현 가능성을 강조했다. 부총리 겸 기획재정부 장관 출신 경험을 내세운 추 후보는 지역내총생산(GRDP) 성장, 소상공인 금융지원 규모 등에서 김 후보보다 높은 목표치를 제시했다.

27일 두 후보 공약을 살펴보면 김 후보와 추 후보 모두 1호 공약은 대구의 산업 전환이다. 김 후보는 대구를 “인공지능(AI) 로봇 수도”로 만들겠다고 했고, 추 후보는 “반도체 산업단지 조성을 통한 대구 경제 대개조”를 이루겠다고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스를 대구에 유치하겠다는 점도 두 후보 공통 공약이다.

다만 추 후보는 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 팹(Fab) 공장 유치를 구체적으로 언급하고 4조5000억원을 투자해 테슬라 아시아 제2공장도 유치하겠다고 했다. 김 후보는 “테슬라는 10년 동안 협상하던 인도 공장 건립도 백지화했다”고 지적하며 리벨리온, 퓨리오사AI 같은 국내 AI 반도체 스타트업을 유치하겠다고 했다.

추 후보는 김 후보보다 더 높은 경제 목표치를 제시했다. 김 후보는 현재 75조원 규모인 지역내총생산(GRDP)을 2035년까지 150조원으로 늘리겠다고 공약했다. 추 후보는 반도체 공장 유치 등 자신의 공약이 실현되면 2035년까지 GRDP를 최대 240조원, 2040년까지는 300조원까지 끌어올릴 수 있다고 주장했다. 김 후보가 고연봉 일자리 10만개 창출을 공약하자, 추 후보는 50만개 창출을 제시했다.

대구·경북 최대 현안인 통합신공항 이전에 대해서는 재원과 우선순위를 두고 차이가 있었다. 대구 도심의 군·민간공항을 대구 군위군·경북 의성군으로 통합 이전하는 이 사업은 막대한 초기 비용이 드는 탓에 2016년 이전 부지 확정 이후 10년째 첫 삽을 뜨지 못하고 있다. 현행 대구·경북 통합신공항 건설을 위한 특별법에는 대구시가 신공항을 먼저 짓고 국방부에 기부한 뒤, 국방부로부터 기존 군공항 부지를 넘겨받고 이를 개발해 얻은 이익으로 건설비를 충당하는 ‘기부 대 양여’ 사업 구조로 돼 있다.

추 후보는 “군공항 이전을 지방 재정으로 하는 경우는 없다”며 특별법을 개정해 군공항은 국방부, 민간공항은 국토교통부가 주도하는 국비 사업으로 전환해야 한다고 주장했다. 대신 후적지 개발 이익 역시 정부가 가져가야 한다는 입장이다. 반면 김 후보는 정부·여당과 협의를 마친 국비 1조원으로 이전부지를 매입하고, 이후 국회에서 특별법 개정을 최우선 과제로 추진해 국가 지원 사업으로 전환하겠다고 했다. 우선 사업을 진척시키는 것이 중요하다는 취지다. 대구·경북 행정 통합 관련해서는 두 후보 모두 2028년까지 통합단체장 선출을 공약했다.

[대구시장 후보 공약비교] 닮은 공약, 다른 승부수…김부겸 “집권여당 프리미엄” 추경호 “경제부총리 경험”

청년 일자리 정책에서는 두 후보 모두 청년창업펀드 조성을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 1000억원이라는 구체적 규모를 제시했지만 추 후보는 별도의 수치를 밝히지 않았다. 김 후보는 옛 경북도청 부지에 아시아 글로벌 청년창업 문화특구를 조성하고, 맞춤형 창업 지원부터 글로벌 진출까지 이어지는 3단계 성장 플랫폼을 구축하겠다고 밝혔다. 최대 5년간 3000만원을 지원하는 청년단디채움공제 신설도 약속했다. 추 후보는 청년 정착지원금 지원과 이병철 창업센터 설립 등을 공약했다.

교통공약의 경우 김 후보는 ‘내 집 앞 10분 역세권’, ‘30분 국제공항세권’을 내세웠다. 신공항을 중심으로 대구·경북 신공항 광역철도를 신설해 초광역 교통망을 구축하겠다고 했다. 추 후보는 ‘대구·경북 1시간 생활권’을 내걸고 달빛철도와 대구권 광역철도 연장을 통한 광역 인프라 개선을 약속했다. 김 후보는 월 4만5000원 초과 대중교통비를 전액 환급하는 대구로패스 신설을, 추 후보는 만 65세 도시철도 무료승차 대상 확대와 만 70세 이상 시내버스 무료 이용을 대중교통 공약으로 제시했다.

소상공인 지원 공약도 대체로 비슷했지만 추 후보의 목표치가 더 높았다. 현재 3000억원 수준인 대구로페이 발행액을 김 후보는 6000억원으로, 추 후보는 1조원으로 늘리겠다고 했다. 소상공인 금융지원 규모 역시 현재 2조2000억원 수준에서 김 후보는 2배 확대를, 추 후보는 최대 4배(10조원) 확대를 공약했다. 김 후보는 대구형 소상공인 병가 지원사업을 신설하겠다고 했고 추 후보는 소상공인의 홍보 부담을 줄이기 위해 홍보 채널 ‘대구맨(가칭)’을 만들겠다고 공약했다.

김 후보는 5대 공약 중 하나로 돌봄을 강조했다. 아이 돌봄에 참여하는 조부모에게 월 최대 30만원의 가족돌봄비를 지원하고, 24시간 긴급 어린이집 운영센터를 시 전역에 확대하겠다고 했다. 추 후보는 부총리 경력을 강조하며 시장 직속 비상경제상황실을 설치하고, 취임 즉시 비상경제 추가경정예산을 편성하는 내용을 5대 공약에 포함했다.

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