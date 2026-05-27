경찰 합동감식, 검찰 전담팀 구성···서소문 고가 붕괴사고 수사 속도

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고를 수사하는 경찰이 현장 정밀감식을 하고 서울시 공사 자료를 확보하는 등 속도를 내고 있다. 검찰도 전담팀을 꾸려 대응에 나섰다.

27일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사대는 전날 서울시 도시기반시설본부 토목부로부터 서소문 고가도로 철거 공사 관련 안전관리계획서 등 서류를 임의 제출받았다. 안전관리계획서에는 철거 공사 과정에서 지켜야 할 안전 수칙 등이 담겼다. 경찰은 철거 사업 관련 입찰 계약서와 발주 계약서 등도 함께 확보한 것으로 전해졌다.

경찰은 전날 자정부터 이날 오전 4시까지 국립과학수사연구원, 산업안전보건공단 등과 함께 사고 현장에 대한 합동 정밀감식도 진행했다. 경찰은 전날 사고 직후 광역수사대장을 팀장으로 50여명 규모의 전담 수사팀을 꾸려 수사에 나섰다.

경찰은 서울시로부터 받은 서류와 현장 감식 결과 등을 토대로 구체적인 사고 원인을 파악할 예정이다. 경찰은 철거 과정에서 규정과 절차가 제대로 지켜졌는지 등을 살펴볼 것으로 전망된다. 경찰은 안전수칙 위반이나 사고 예방 의무 이행 소홀 등을 발견하면, 서울시와 시공업체의 관리 책임 여부도 조사할 것으로 관측된다. 경찰은 추가 자료 확보가 필요하면 압수수색에 나설 것으로 보인다.

경찰과 공동 조사를 맡은 고용노동부는 공사 책임자가 산업안전보건법과 중대재해처벌법을 위반했을 가능성이 있다고 본다. 필요한 안전조치가 이뤄지지 않은 것으로 확인되면, 현장 관리자뿐 아니라 시공사의 경영 책임자까지 중대재해처벌법에 따라 책임을 물을 수 있다.

서울시도 책임 소재에서 벗어나지 못할 가능성도 있다. 보통 형식적인 발주자는 중대재해처벌법 적용을 받지 않는 경우가 많았으나, 서울시가 붕괴 당시 현장에 실질적으로 관여할 수 있는 상황이었다면 책임을 물을 수도 있다는 것이다. 2024년 발생한 운문댐 산업재해 사고와 관련해서도 형식상 발주처인 수자원공사 사장이 최근 중대재해처벌법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 입건됐다.

다수 산업재해 수사를 맡은 검찰 출신 한 변호사는 “서울시가 당시 시공사가 요청한 공사 중지와 안전진단을 승인한 상황이라면 발주자 지위에 있더라도 현장 위험 요인에 대한 실질적 지배·관리 권한이 있다고 볼 여지가 있다”며 “시공사에 1차 책임이 있을지라도 서울시가 어느 정도 관여할 수 있었고, 사전에 위험 가능성을 인식할 수 있었다면 중대재해처벌법상 책임을 지는 도급인으로 판단될 수 있다”고 말했다.

한편 서울서부지검도 이날 중대재해 사건 전담 부서인 형사5부 소속 검사 4명과 수사관 6명 등 총 11명으로 구성된 전담팀을 꾸렸다. 서부지검은 “경찰과 노동청 등 관계기관과 긴밀히 협력해 사고 원인과 책임 소재를 철저히 규명하고 신속한 피해자 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “경찰의 영장 신청 단계부터 전담팀이 협력해 수사가 원활히 이뤄질 수 있도록 할 것”이라고 했다.