좁혀지는 여야 격차 속 시작되는 ‘여론조사 공표금지’ 기간…여야 막바지 표심 확보에 총력

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 여론조사 공표 금지 기간이 28일 시작된다. 불공정하거나 부정확한 여론조사가 표심에 미칠 영향을 고려해 선거 당일 투표 종료 시까지 새로운 여론조사 공표 및 인용을 할 수 없다. 서울과 영남권 여야 지지율이 점차 좁혀지며 접전인 가운데 여론조사 블랙아웃 기간이 시작되면서 여야는 남은 일주일간 지지층 결집을 위한 총력전을 펼칠 전망이다.

27일 최근 나온 여론조사 결과를 종합하면 서울시장 선거는 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 간 오차범위 내 접전이 벌어지고 있다. KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 21~25일 서울 유권자 800명을 대상으로 진행한 지지도 조사 결과 정 후보 42%, 오 후보 36%로 오차범위(±3.5%포인트) 내인 6%포인트 차이를 보였다. 같은 기관이 지난 16~20일 조사했던 정 후보 45%, 오 후보 34%의 11%포인트에 비해 지지율 격차가 좁혀졌다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난 16~17일 서울 유권자 800명을 조사한 결과에서는 정 후보 43%, 오 후보 35%로 8%포인트 차이를 보였다.

대구시장 선거도 접전 상태다. KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 21~25일 대구 거주 유권자 800명을 상대로 지지율을 조사한 결과 김부겸 민주당 후보 42%, 추경호 국민의힘 후보 38%로 4%포인트 차이를 보였다. 이 조사 일주일 전 MBC가 코리아리서치에 의뢰해 16~17일 같은 수의 유권자 대상으로 진행한 지지도 조사에서는 김 후보 43%, 추 후보 37%로 나타났다.

부산시장 선거는 접전 속 민주당이 다소 우세한 분위기다. KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 21~25일 진행한 부산 유권자 800명을 대상으로 진행한 지지도 조사 결과 전재수 민주당 후보 46%, 박형준 국민의힘 후보 34%로 12%포인트 격차를 보였다. 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 23~24일 부산 유권자 805명을 대상으로 실시된 여론조사에서는 전 후보 44.8%, 박 후보 42.8%로 2%포인트 내 접전을 보였다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거는 하정우 민주당 후보와 한동훈 무소속 후보 간 접전이 벌어지고 있다. 부산일보가 에이스리서치에 의뢰해 지난 23~24일 부산 북갑 거주 유권자 502명을 대상으로 조사한 결과 하 후보 34%, 한 후보 38.2%, 박민식 국민의힘 후보 23.3%로 나타났다. 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 같은 수 유권자를 대상으로 조사한 결과에서는 하 후보 35%, 한 후보 36%, 박 후보 19%로 나타났다.

다자구도 선거가 진행 중인 경기 평택을 국회의원 재선거에서도 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보, 유의동 국민의힘 후보 간 접전이 벌어지고 있다. 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 21~22일 평택을 유권자 500명을 대상으로 실시한 여론조사에서는 김 후보 30%, 조 후보 25%, 유 후보 23%, 황교안 자유와혁신 후보 8%, 김재연 진보당 후보 3%로 나타났다. 다만 유 후보와 황 후보가 단일화가 이루어지면 민주당·혁신당·국민의힘 후보 간 박빙 승부가 펼쳐질 것이란 전망이 많다. 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위를 참조하면 된다.

선거 직전 표심을 가늠하기 어려운 블랙아웃 기간 동안 여야는 지지층 결집을 위한 여론전에 돌입했다. 조승래 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “28일부터 여론조사 공표를 할 수 없게 되면서 오늘내일 조사가 엄청나게 쏟아지고, 서로 유리한 것만 이용하게 돼있다”며 “저희는 여론조사의 구조적, 근본적 흐름에 대해 주목한다”고 말했다. 그는 “지방선거의 본질은 대통령을 도와줄 것인지, 지난 4년간 지방정부 운영한 이들이 잘했느냐 못했느냐를 평가하는 것”이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책회의에서 “이재명 정부와 민주당은 오로지 주가 이야기밖에 하지 않는다”며 “주가를 올리는 건 기업이다. 정작 자신들이 해야 할 일은 다 망쳐놓고 기업이 이룬 성과를 자신들 것인 양 생색내고 있다”고 말했다. 그는 전날 기자회견에서는 “국민들께서 국민의힘에 힘을 모아주고 계신다”며 “내 집과 내 재산을 지키겠다는 확고한 의지가 선거의 판세를 바꾸고 있다”고 말했다.

중앙선거여론조사심의위원회에 따르면 여론조사 공표 금지 기간 전 조사한 경우 조사가 금지 기간 전에 이뤄졌다는 점을 명시해 결과를 공표·보도할 수 있다. 금지 기간 전에 공표된 조사 결과를 인용하는 것도 가능하다.