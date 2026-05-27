“생일을 빈소에서 맞다니” “누구보다 성실한 사람” 서소문 사고 희생자들 추모

“오늘이 처남 생일이에요. 일주일 전에 통화해서 조만간 만나자고 했는데, 이렇게 사고를 당했습니다. 평생을 바보처럼 일만 하고 살았던 성실한 사람이었어요.”

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 다음날인 27일 서울 중구 국립중앙의료원에서 만난 희생자 이모씨 유족들은 그를 “누구보다 성실한 사람”으로 기억했다. 이씨는 고가차도 철거를 맡은 시공사 홍화의 현장관리소장이었다.

이씨의 매형인 박모씨는 “평생 쉬지도 못하고 어려운 현장만 돌아다니다가 여기서 정년을 마치려고 했는데 사고를 당하고 말았다”며 “현장 소장인데도 어디 가서 술 한잔 마시지도 않고 열심히 일했고, 바보처럼 일만 하며 살았다”고 말했다.

대학에서 토목공학을 전공한 이씨는 첫 직장으로 홍화에 입사해 평생을 근무했다. 박씨는 “(고인은) 나주, 평택, 서울 등 전국 곳곳을 다니며 일했다”며 “아내와 가족들은 전남에 있고, 한달에 한두번씩 집에 내려가는 기러기 아빠 생활을 했다”고 말했다. 그러면서 “부모님이 일찍 돌아가시고 삼형제가 의지하며 컸다”며 “고생만 하고 살았는데 너무 안타깝다”고 말했다. 현재 이씨의 배우자는 충격에 빠져 건강 상태가 안 좋은 것으로 알려졌다.

이씨의 회사 동료와 친척들도 이씨가 책임감이 강한 사람이었다고 입을 모았다. 한 회사 동료는 “30년 동안 알고 지냈다. 친구처럼 가족처럼 지냈던 사이”라며 “일만 하고 책임감이 강했던 사람”이라고 말했다. 이씨의 사촌 역시 “혈육이라서가 아니라 정말로 어렸을 때부터 ‘성실맨’이었다”며 “집안이 척박했던 시절도 있었는데 책임감이 강해 여태까지 살아남았다. 남들이 잘 안 하려는 소장도 쭉 해왔다”고 전했다.

또 다른 희생자인 공사 감리단장 안모씨가 안치된 경기 성남시 분당차병원의 장례식장에는 “말도 안 된다”, “어떻게 이런 일이”라는 말들이 깊은 한숨 소리와 함께 오갔다. 안씨는 부산 등 여러 지역에서 다리를 건설하는 등 토목공사를 해왔다고 한다. 은퇴 후에도 이곳에서 감리단장으로 일하다가 전날 사고를 당했다.

이날 빈소를 찾은 안씨 지인은 “평생을 일만 하고 우리나라 토목 분야 발전을 함께해온 사람”이라며 “성실하고 가족들에게도 자상했다”고 말했다. 현재 안씨의 모친은 큰 슬픔에 빠진 것으로 전해졌다.

구조기술사 이모씨 빈소가 차려진 서울 서초구 서울성모병원에는 근조 화환들이 잇따라 들어섰다. 그는 한국구조물안전연구원 대표이사로서, 국내 건설 구조물 안전 진단 분야의 권위자로 꼽힌다. 2015년 서울역 고가차도의 구조적 균열과 붕괴 위험성을 처음으로 공론화하기도 했다. 그는 마지막까지 노후 구조물을 점검하다가 세상을 떠났다.

이날 빈소에서 만난 이씨의 동생은 “우리 집안의 대소사를 혼자 알아서 모든 걸 책임지고 다 맡아서 했던 사람”이라며 “밤낮없이 일을 열심히 하고, 일하는 걸 좋아했다”고 말했다. 그는 눈물이 맺힌 눈가를 닦으며 “나도 형수도 사고 소식을 처음 들었을 때는 충격이 커서 오히려 무덤덤했다”며 “아침부터 감정이 밀려오기 시작한다”고 말했다.

동료 구조기술사들은 “너무 훌륭하신 분”이라며 안타까움을 표현했다. 전동필씨는 “서울시 (공사를) 자문하는 건 거의 봉사활동”이라며 “대우도 미흡한데 이런 일까지 생기니 앞으로 누가 이씨처럼 솔선수범해서 가겠느냐는 생각이 든다”고 말했다.

이씨는 전날 서울시에서 공문이 아닌 전화 연락을 받고 현장에 나갔다. 김병일 한국건설안전기술원 수석연구원은 "우리는 합동분향을 할 줄 알았다. 기술자들은 서울시가 이제 향후 어떻게 처리를 할 건지, 이 박사(이씨)에 대한 처우를 어떻게 할 건지를 지금 예의주시하고 있다"며 "이런식으로 하면 앞으로는 불러도 가지 않겠다는 움직임이 나타나고 있다"고 말했다.