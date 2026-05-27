대검, 3일간 일선 고검장·검사장 화상 회의 개최···검찰 개혁안 의견 모은다

대검찰청이 일선 검사장급 이상 간부가 참여하는 화상회의를 열고 보완수사권 등 검찰 개혁 과제에 대해 논의했다. 대검은 사흘에 걸쳐 전국 검찰청의 고검장·검사장들 의견을 두루 경청할 방침이다.

27일 법조계에 따르면 대검은 이날 오후 2시부터 구자현 검찰총장 직무대행 주재로 전국 고검장·검사장 화상회의를 열고 검찰 개혁 과제에 대해 논의했다. 이날 회의에서는 검찰의 보완수사권 유지의 필요성, 보완수사 요구권의 실효성 제고 방안 등이 논의됐다.

대검은 향후 정치권 등에서 본격적으로 논의될 검찰 개혁안의 세부 방안과 관련해 내부적으로 의견을 모으기 위해 회의를 열게 됐다고 밝혔다.

대검 관계자는 “수렴한 의견을 바탕으로 형사사법 제도가 국민 불편이 최소화하는 방향으로 나아갈 수 있도록 협의하고 의논할 것”이라고 말했다.

회의는 오는 28일과 29일까지 총 사흘에 걸쳐 진행된다. 이날 회의엔 10명 이내 검찰 고위 간부가 화상으로 참여했다. 28일, 29일에는 이날 참석하지 못한 다른 간부들이 참석해 검찰 개혁안에 대한 각자 의견을 주고받을 예정이다.

대검은 다만 이렇게 수렴한 의견을 곧바로 외부에 발표하거나 국무조정실 검찰개혁추진단에 전달하지는 않을 것이라고 밝혔다. 대검 관계자는 “(검찰 개혁과 관련해) 일선 검사장들의 의견을 듣고 의논하는 자리를 그동안 가져보지 못했다”며 “집단 의견 표명을 목적으로 회의를 진행하는 건 아니다”고 말했다.