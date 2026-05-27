고전이 묻는다, 제대로 사랑하고 있냐고

EBS1 ‘나의 두 번째 교과서’

EBS 1TV <나의 두 번째 교과서> 시즌3 ‘문학’ 수업이 이번주부터 시작된다. 나태주 시인의 딸이자 문학평론가인 나민애 서울대 교수가 10강에 걸쳐 강의를 맡는다. 28일 방송되는 2강은 ‘파멸과 구원 사이’라는 주제로 사람을 살리기도, 무너뜨리기도 하는 문학작품 속 사랑을 이야기한다.



러시아 소설가 레프 톨스토이는 <안나 카레니나>에서 사랑에 의한 파멸과 구원을 동시에 이야기한다. 어떤 사랑은 파국으로 치닫고, 어떤 사랑은 잔잔하게 뿌리내린다. 그 차이는 무엇일까.



독일계 미국인 철학자 에리히 프롬의 <사랑의 기술>에서 이유를 짐작할 수 있다. 프롬은 사랑은 배우고 가꿔야 하는 기술이며, 그 출발점은 언제나 자기 자신에게 있다고 말한다. 강의는 두 고전을 나란히 읽으며 ‘당신은 지금 제대로 사랑하고 있는지’를 묻는다.



나 교수는 고전이 박제된 유물이 아니라는 것을 보여준다. 수백년 전 누군가가 쓴 이야기도 우리의 일상과 맞닿을 수 있다. 고전이 긴 시간 살아남을 수 있었던 건 정답이 없기 때문이다. 밤 12시 20분 방송.

