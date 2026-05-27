화제였던 영화 <왕과 사는 남자>를 못 보았다. 삼촌 세조에게 퇴위당해서 강원도 영월로 쫓겨가 17세에 살해된 단종 이야기라 들었다. 어떤 사회적 사건은 후속 사건을 계속해 빚어내며 그것이 일어난 사회의 정체성 형성에 영향을 준다. 1453년 세조가 쿠데타로 권력을 차지한 계유정난, 2년 뒤 세조의 즉위, 다시 2년 뒤 단종의 죽음은 그 후 조선의 정체성을 형성하는 사건들을 빚어내며 조선 지식인들의 정치적 감수성에 영향을 주었다.



세조 즉위 이듬해에 일어난 ‘사육신 사건’은 단종 복위를 시도했다가 실패한 사건이다. 이 사건으로 많은 사람들이 죽음을 맞았다. 일부 현직 관리들이 다른 핑계를 대며 스스로 벼슬에서 물러났고, 과거를 준비하던 젊은 유생들이 시험을 포기했다. 뒤이은 성종도 어려서 즉위했다. 그런데 그가 성년을 맞아 직접 통치하기 시작하자 오래 억눌렸던 목소리가 터져 나왔다. 1478년 20대 중반 유생들이 올린 상소가 조정을 뒤흔들었다. 세조의 신하들을 조정에서 물러나게 하라는 주장이었다.



최초의 사화인 무오사화(1498)는 단종 죽음 직후, 27세의 김종직이 지은 제문이 단서를 제공했다. 그것이 사화로까지 이어진 것은 단종을 죽음으로 내몬 세조에 대한 반감이 40여년이 지나서도 여전했기 때문이다. 단종은 사망한 지 241년이 지난 1698년 마침내 ‘단종’이라는 묘호를 받고 종묘에 배향되었다. 이에 앞서 1691년에 사육신들이 먼저 정치적으로 복권되었다. 조선의 역사가 되고 정체성이 된 조선 사람들의 기억과 태도가 빚어낸 결과다.



1980년 5·18민주화운동과 1987년 6월항쟁은 대한민국의 정체성과 관련된 사건이다. 그런데 지난 5월18일 한국 스타벅스코리아가 진행한 마케팅이 거기에 상처를 냈다. 브랜드 굿즈로 텀블러를 판매하며 회사 공식 홈페이지와 앱에 게시된 홍보물 상단에 “탱크데이” “책상에 탁!” “5/18”이라는 문구가 도드라지게 배치된 것이다. ‘탱크’와 ‘5/18’은 1980년 5·18민주화운동 당시 광주 시내로 들어온 진압군의 장갑차를 가리키고, ‘책상에 탁!’은 1987년 박종철이 고문받다가 사망하자 당시 그것을 주도했던 경찰의 치안감 박처원이 기자회견에서 박종철의 죽음을 묘사하며 사용한 표현이다. 달리 해석할 수가 없다. 박종철 고문치사 사건은 1987년 6월항쟁의 도화선이 되었다.



대한민국은 1948년 건국하며 제헌헌법에 민주공화국임을 천명했다. 그런데 그렇게 천명했다고 해서 그때 대한민국이 민주공화국이었던 것은 아니다. 1979년 10월 부마민주항쟁이 격렬해지자 대통령 경호실장을 지냈던 차지철은 데모하는 사람 100만~200만명 정도 죽이면 사태를 해결할 수 있다고 대통령에게 말했다고 한다. 7개월 뒤 일어난 광주의 상황이 우연은 아니었던 것이다. 당시 대한민국은 군대가 자국민을 죽일 수 있다는 상상력이 가능했던 나라였다. 이를 자행하고 성립했던 전두환 군사정권은 멀쩡한 재벌그룹을 해체했다. 청문회에서 이를 증언하던 정주영씨 모습이 지금도 생생하다. 재벌에게도 그랬던 권력이 국민 개인에게 어떻게 했었는지는 말할 필요도 없다.



5·18민주화운동 이후 수많은 사람들의 희생으로 한국은 사회가, 국민이 정치권력을 통제하게 되었다. 그 결과 대한민국은 더는 군인이 국민을 죽일 수 없는 나라가 되었다. 2024년 12월3일 국회에 동원되었던 군인들 행동은 큰 틀에서 보면 40여년 민주화 역사의 결과이다.



스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 행사를 정체성과 마케팅의 충돌로 해석한다고 해도, 여전히 남는 찝찝함이 있다. 그 행사 기획이 마케팅을 위한 것이었다면 그나마 다행이다. 그런데 그것이 어떤 이들의 정체성이라면 어째야 할까? 여전히 내란을 지지하는 무리들이 있다. 너무 지나친 상상도 아니다.