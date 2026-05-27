시골에 사는 꿈을 실현한 내게 가끔 찾아오는 불편한 질문이 있다. 내가 1인 가구였다면, 혼자 사는 여성이었다면 이런 생활이 가능했을까. 사람의 키만큼 자란 억새가 바람에 흔들리는 모습은 서정적이고 아름다운 풍경이지만, 무슨 일이 일어나도 알 수 없을 만큼 시야를 완벽하게 가리는 그 풀이 누군가에게는 위험의 표식일 수도 있다.



귀촌이나 귀농을 바라보는 사회적 시선은 여전히 ‘부부 중심의 가구’나 ‘가족 단위의 이주’를 기본값으로 둔다. 그 ‘정상 가족’이라는 울타리 밖에서 혼자라는 독립을 선택한 이들은 종종 결핍되거나 유별난 존재로 오해받기 쉽다. 불필요한 호기심, 아무 생각 없이 던지는 무례한 시선과 질문은 1인 가구의 일상을 침범하는 보이지 않는 위협이 되기도 한다.



우리는 흔히 안전을 행정의 영역으로만 생각한다. 폐쇄회로(CC)TV의 개수를 늘리고 가로등을 촘촘히 세우는 것만이 대안이라 믿는다. 물론 그것도 필요한 일이지만, 장소가 지녀야 할 궁극적인 온도를 설명하기엔 부족하다. 장소의 배려란, 모두가 편안하게 머무를 수 있는 아주 작고 사소한 자리를 마련하는 것이 아닐까.



이 시골 동네에 필요한 것은, ‘혼자서도 기꺼이 머무를 수 있는 1인용 자리’다. 혼자 앉아 책을 읽거나 기차가 지나다니는 풍경을 바라보아도 누구 하나 이상한 시선으로 바라보는 사람 없는 자리. 1인 가구를 향한 사회적 책임은 고독을 억지로 훼손하지 않으면서도, 그 고독이 두려움으로 변하지 않게끔 지켜주는 느슨한 울타리를 만드는 데 있다.



느슨한 울타리, 그것은 연대를 바탕으로 한 배려이다. 우체통에 우편물이 쌓이진 않았는지 가만히 눈길을 주는 이웃의 시선, 마을의 거점 공간에 늦은 밤까지 불을 밝혀두는 공동체의 배려 같은 것들. 서로의 사생활을 침해하지 않으면서도 서로를 지키는 지혜를 모아야 하지 않을까.



어쩌면 그 이전에 먼저 바뀌어야 할 것은 혼자 시골에 사는 사람들에 대한 인식일지도 모른다. 나이가 많든 적든, 여성이든 남성이든 한적한 곳에서 새롭게 삶을 시작하는 사람들을 세상으로부터 도망쳐 숨어든 사람 혹은 사연이 있는 사람이라고 짐작하는 것은 그 자체로 무례한 낙인이다. 타인의 삶을 그저 보이는 대로 바라보면 되지 않을까. 내게 그런 이웃이 있다면 반가울 것 같다. 그의 귀갓길을 위해 늦게까지 거실의 불을 켜둘 수 있을 것 같다.



한 장소가 ‘살 만한 곳’이 되기 위해서는 무엇보다 다양한 생활 방식을 추구하는 사람이 많아져야 한다. 공간이 획일화된 하나의 정체성이나 특정 집단만을 위해 기능할 때, 그 장소는 언뜻 효율적으로 보일지 몰라도 결국 생동감을 잃고 폐쇄성을 앓게 된다. 그런 사람들이 모여 살 수 있는 장소를 위해 사회가 해야 할 배려는 명확하다. 한 인간이 자기가 머무는 곳에서 안전하다고 느낄 수 있도록 넉넉한 외투가 되어주는 것, 장소에 온기를 심어두는 것. 우리가 생각하지 못한 삶의 다양성을 위한 배려란, 결국 고독이 무서운 고립이 되지 않도록, 연대가 다수의 횡포가 되지 않도록 끊임없이 점검하고, 현실적인 방안들을 찾아나가는 것이 아닐까.



내가 사는 이곳에서 더 많은 이웃을, 그들의 개성 있는 삶을 만날 수 있기를 희망한다.