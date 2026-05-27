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오랑깨

입력 2026.05.27 20:14

수정 2026.05.27 20:16

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[임의진의 시골편지]오랑깨

찬란한 봄날이 가기 전에 이리 오너라 업고 놀자. 봄꽃 축제로 읍면까지 풍성해라. 오라 가라 할 때 그 오랑깨. 참깨 들깨 아니고 오랑깨. 깨를 뿌려야 한 명이라도 더 찾아오지. 그래서 ‘께’가 아니라 ‘깨’라고 ‘고소미’를 발라서 쓴다. 잔치 때마다 자리만 채워줘도 큰 힘이 되는 친구들이 있다. 또 주변에 문화기획 일을 잘 보는 재간둥이 친구가 하나 있으면 인생이 풍요로워진다. 그런 친구가 프로그램을 짜면 행사마다 뭔가 찡하고 여운이 남아. 이런 좋은 자리 마련했는데 네가 안 오면 말짱 꽝~. 오지 않으면 ‘오랑캐’ 적군 취급하겠다며 귀여운 협박도 늘어놓지. 최근 빈자리가 있을 법한 어려운 주제의 학술대회를 어느 연구소에서 개최. 잠깐 앉아 있다가 왔다. 교수님이 마이크를 쥐자 말자 머리에 쥐가 내리기 시작, 뒤지는 줄 알았어. 지식이 짧다보니 대체 뭔 소린지~ 주최 측 친구 눈도장을 서둘러 찍고 휙 나왔다. 역시 나는 국립연구소보다 국립교도소(?) 쪽인가 봐. 배운 사람들보단 못 배운 사람들끼리 어울려야 재미나고 자유로워.

앞 좌석은 어디서라도 사양해. 만날 꼬랑지 뒷좌석. 귀빈 소개를 죽~ 하는 자리도 나완 거리가 멀다. 호명되어 박수받을 귀빈도 아닐뿐더러, 그런 격식이 높은 자리는 악착같이 피하고 본다. 홀가분하게 살고프나 여전히 무거운 짐 하나 지고 살아. 다짐이란 짐. 굳센 다짐이 그런데 참 무겁다. 당신도 나도 운명처럼 만날 메고 다니는 짐, 다짐. 한때는 사랑에 빠져 모든 인연과 다짐까지 버리고 쏘다녔는데, 하늘이 나를 ‘일루 오랑깨’ 잡아끌었다. 당신이 지금 이 편지를 읽는 것도 ‘오랑깨’ 해서이지 ‘가랑깨’ 했으면 우리가 만났겠는가.

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