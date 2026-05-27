한 고등학교에서 강연을 마친 뒤, 남은 아이들과 담소를 나눌 시간이 있었다. “아이들이 저와 대화하고 싶을까요?”라고 말하면서도 기차 시간에 여유가 있어 제안을 거절하지 않았다. 요즘 아이들이 무엇에 열광하는지, 어떤 고민을 품고 지내는지 궁금하기도 했다. 꽤 늦은 시각이었는데도 내 앞에 일곱 명의 학생이 앉아 있었다. 아이들이 앞다투어 내게 질문을 던졌다. 귀엽고 엉뚱한 질문이 대부분이었다. 고등학교 시절에 즐겨 듣던 음악, 그때 자주 먹었던 음식에서 시작된 대화는 어쩌다 시를 쓰게 되었는지, 어떤 데서 글쓰기 영감을 받는지까지 이어졌다. 눈을 마주치며 성실하게 답하는 중에도, 뭔가 이상한 느낌이 들었다. 한 아이의 얼굴에 드리운 어두운 그림자 때문이었다.



대화는 자연스레 미래에 대한 불안으로 옮겨 갔다. “고등학교 때 불안하시지 않았어요?” 그 아이가 조심스럽게 물었다. “왜 안 불안했겠어요. 매일매일 살얼음판이었죠. 몸과 마음이 자주 넘어지기도 했고요.” 아이의 표정이 더 어두워졌다. “미래가 그런 것 같아요. ‘앞으로 올 때’라는 뜻이잖아요. 아직 안 왔으니까 당연히 불안하지요. 동시에 조금은 설레기도 하고요.” 때마침 간식이 배달되었다는 소식이 들려왔고, 아이들이 간식을 받으러 달려 나갔다. 예의 그 아이만 빼고 말이다. “저는 설렘이 없어요. 기대가 안 돼요.” 이어지는 말이 있을까 싶어 나는 가만히 기다려주었다. “앞으로 2년 반이나 남았다니, 벌써 막막해요.” 기대가 없다는 아이와 마주 앉았다. 고등학교 시절의 빽빽하고 빡빡한 시간이 떠올랐다. 아이들이 양손 가득 간식을 들고 우르르 돌아오고 있었다.



간식을 먹으며 어렵게 입을 뗐다. “이런 말 하면 이상하게 들리겠지만, 저는 고등학교 시절이 제일 기억에 남아요. 힘들었지만, 그만큼 힘들지 않기 위해, 즐겁기 위해 애쓴 시기이기도 하거든요.” 아이들의 눈이 똥그래졌다. “월요일 가면 화요일, 화요일 가면 수요일…… 생각만큼 실력이 느는 것 같지도 않고 신나는 일도 별로 없었죠.” 아이들이 고개를 끄덕였다. “그래서 저는 하루에 하나씩 뿌듯한 일을 하자고 마음먹었어요.” 뿌듯함은 기쁨으로 벅찬 상태지만, 당시의 나는 그 기준을 낮추자고 생각했다. 친구들에게 친절하게 말하기, 급식노동자 선생님께 잘 먹었다고 인사하기, 사탕 한 봉지를 사서 나눠 먹기, 기숙사 화장실 세면대에 묻은 얼룩 지우기 등 하나같이 그리 어렵지도, 시간이 오래 걸리지도 않았다. 자기만족을 위해 하는 일이라고 누가 손가락질하더라도 할 말이 없었다. “이상하죠? 그 뒤로 꽉 막혔던 제 마음에 여유가 생겼어요.”



그해 나는 입시에 실패했다. 그래도 이상하게 마음에는 여유가 남아 있었다. 인생을 지도처럼 펼치면 1년쯤이야 섬 하나 정도에 불과할 것 같았다. 내친김에 아이들에게 최근에 했던 가장 뿌듯한 일에 관해 물었다. 먹던 피자를 잠시 내려놓고 한 아이가 입을 열었다. “지난주에 헌혈을 했어요. 시내에 나갔다가 약속 시간이 남아서.” 겸연쩍다는 듯 웃는데, 나는 그 웃음을 어디선가 본 듯싶었다. 그렇다, 다름 아닌 우리의 웃음이었다. 칭찬을 하는 데도, 듣는 데도 서툰 우리다. 더군다나 칭찬의 대상이 자기 자신이 되면 도망가고 싶어지지 않은가. 기대가 없다는 예의 그 아이가 이어 말했다. “친구랑 쿠키를 구워서 동아리 애들이랑 나눠 먹었어요. 제가 생각해도 객관적으로 맛있었어요.” 그제야 아이가 설핏 웃는다. “듣고 보니 다 나누기가 더하기가 되는 마법 같은데요?” 자리에 웃음과 온기가 더해진다.



이제는 안다. 여유가 없을수록 나누는 마음이 필요하다는 것을. 어떻게든 일상의 틈을 벌려 좋은 걸 발견해도 좋지만, 그보다는 인사와 웃음과 음식과 이야기를 나누며 삶의 여유를 더하는 게 좋다. 어떤 나눗셈은 덧셈으로 되돌아온다.