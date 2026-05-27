최근 벌어지고 있는 삼성전자와 SK하이닉스를 둘러싼 성과급 논쟁은 단순한 임금교섭 차원을 넘어서 한국 사회가 오랫동안 미뤄온 질문, 곧 기업의 초과이윤은 누구의 몫인가라는 문제를 전면화한다. 그런 점에서 이번 논쟁은 임금체계의 작은 조정이 아니라 자본과 노동의 관계를 다시 짜는 구조조정의 서막일 수 있다. 그래서 한겨레는 이를 “이익 배분 뉴노멀”이라고 표현했고, 조선일보는 “판도라의 상자”가 열렸다고 평가했다.



물론 장기적 차원에서 이러한 뉴노멀은 새로운 반작용을 낳는다. 특히 노동의 몫을 확대하려는 요구가 커질수록 기업은 비용구조와 노사관계 자체를 재편하려고 한다. 이미 현대차 사례에서 보듯이 노동의 협상력이 높아질수록 자본이 기계화와 자동화를 통해 노동 의존도를 낮추려는 구조적 반작용이 심화된다.



비단 자동차산업에만 그치지 않는다. 반도체산업에서도 이미 인간이 직접 생산을 수행하기보다 장비와 데이터를 관리하는 방식으로 노동의 성격이 변화하고 있다. 배터리산업에서도 정밀 조립, 위험 공정, 품질 검사, 물류 이동 등을 중심으로 로봇화가 확대되고 있다. 물류산업 역시 자동창고, 무인운반차, 분류 시스템 등을 통해 인간 노동의 많은 부분을 기계로 흡수하고 있다. 조선업에서도 오차와 열변형이 심한 야외 및 밀폐 공정의 한계를 딛고 AI 기반 로봇이 대거 투입될 단계에 있다.



하지만 일반적으로 모든 분야에서 인간을 완전히 로봇으로 대체하는 것이 해답이 될 수는 없다. 고품질 소량 생산과 연구·개발의 경우 인간 장인의 차원으로까지 로봇의 햅틱 인터페이스를 끌어올리는 것은 엄청난 비용의 낭비일뿐더러 실용적이지도 않다. 최근 매킨지글로벌연구소(MGI)는 로봇과 AI의 유연성과 적응력은 아직 노동을 완전 대체할 만큼 충분하지 않으며, 기업이 생산성을 극대화하려면 로봇 독주가 아닌 ‘인간-기계의 스킬 파트너십’이 필수적이라고 주장한다.



‘인간-기계의 스킬 파트너십’은 인간과 기계가 각자의 강점을 바탕으로 하나의 워크플로 안에서 유기적이고도 분산적으로 연동하는 패러다임이다. 인간의 스킬과 기계의 스킬이 서로 공존하되 서로가 서로를 읽고 이해하고 협업하는 공존의 기술연대 방식이다. 노동자는 반복 업무를 기계에 넘기는 대신, 기계를 검증·조종하는 역량, 비판적 사고, 공감 능력 등 ‘독점적 인간 스킬’을 결합해 더 높은 차원의 고부가가치를 창출할 수 있다.



따라서 이제 “어떻게 인간 노동을 통째로 로봇 시스템으로 대체할 것인가”가 아니라, “어떻게 인간을 지속적으로 업스킬링하면서 동시에 인간과 기계가 소통할 수 있는 파트너십 인터페이스를 개발할 수 있는가”를 물어야 한다. 미래의 숙련은 인간의 손기술을 버리는 것이 아니라 그것을 데이터화하고, 데이터화된 공정을 다시 기계 노동으로 전환하고, 그 사이에 연동이 가능한 일종의 ‘포스트휴먼적 능력’의 학습 영역을 개발하는 데에서 나온다. 이를 통해 인간과 기계의 구분을 넘어서는 인간-기계-데이터-조직-공정의 통합적 생산배치가 가능해진다. 인간을 기계로 대체하는 것이 아니다. 오히려 이들 간에 새로운 포스트휴먼적 관계가 탄생하는 것이다.



이것은 완전히 새로운 영역이다. 인간-기계 모두에 새로운 학습이 필요하다. 로봇은 반복 가능한 대규모 표준화된 학습에 강하고, 인간은 상황적·암묵적·관계적 학습에 강하다. 이 둘 사이를 연결하는 관계학습이 향후 생산공정 혁신의 핵심이 될 것이다. 물론 로봇이 공정을 수행하더라도 노동자는 생산 원리, 재료 감각, 공정 흐름, 설비 이상 징후를 장악해야 한다. 그러지 않으면 인간은 기계를 관리하는 것이 아니라 기계가 보내는 신호에 수동적으로 반응하는 존재가 되어버리기 때문이다.



이 점은 교육에도 중요한 시사점을 준다. 학생들은 AI와 로봇을 단순한 학습도구로 사용하는 데 머물지 않고, 그것들을 통해 인간-기계를 연결하는 새로운 감각을 익힐 수 있다. 학생은 더 이상 고립된 개인 두뇌로 학습하는 존재가 아니라, 자신의 감각, 언어, 기억, 상상력, 윤리적 판단을 AI의 계산 능력, 로봇의 조작 능력, 센서의 감지 능력, 데이터 네트워크의 확장성과 결합한다. 아이들은 기계를 죽은 도구가 아니라 스스로 감지하고 반응하며 학습하는 일종의 행위자로 이해한다. 미래 교육은 인간이 기계를 지배하는 법을 가르치는 교육도 아니고, 기계에 인간 능력을 위임하는 교육도 아니다. 오히려 인간과 기계가 결합해 새로운 학습배치를 형성할 때, 그 속에서 교육은 인간성의 축소가 아니라 생명·물질·기술·지구생태계에 대한 공통감각의 확장으로 재탄생할 수 있기를 희망한다.