키움 ‘응달진 야구’ 겹겹이 서럽네

꼴찌 성적·타격 부진 ‘특타’ 준비 시설공단 “경기 끝났으니 불 꺼” 사전 신청 요구 탁상행정에 눈물

팀타율 최하위에 허덕이며 어려움을 겪고 있는 키움이 서울시설공단의 탁상행정에 ‘특타’조차 소화하지 못한 일이 벌어졌다.



키움은 지난 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA와의 경기에서 2-5로 패했다. 이날 키움이 뽑아낸 안타는 5개였다. KIA 선발 김태형을 상대로는 단 하나의 안타도 치지 못했다. 이날 패배로 키움은 3연패에 빠졌다. 순위는 최하위다. 팀타율은 0.232로 역시 순위표 가장 아래에 자리하고 있다.



타격 부진에 대한 해답을 찾기 위해 키움 선수단은 경기 후 특타를 진행하려 했다. 하지만 선수들이 타격 연습을 준비하던 중 야구장의 조명이 꺼졌다. 선수들은 실내 타격장으로 항해야 했다.



키움 구단은 이날 경기 중반부터 공단 측에 경기 후 20분만 그라운드를 사용하겠다고 요청했다. 하지만 경기가 끝난 뒤까지도 협조가 이뤄지지 않았고 바로 조명이 꺼졌다.



서울시립체육시설의 설치 및 운영에 관한 조례에는 ‘사용 시간을 남긴 가운데 경기가 종료되면 사용 허가 시간을 전부 사용한 것으로 본다’는 조항이 있다. 공단 측에서는 이 조항대로 사용 허가 시간이 끝났다고 본 것이다. 키움은 이미 지난달 대관 신청을 오후 11시까지 해둔 상태였다. 이날 경기 종료 시간은 오후 9시21분으로 훈련을 하기에는 시간이 넉넉했다. 보통 팀이 부진할 때는 경기가 끝난 후에도 훈련을 진행하곤 한다. 팀이 부진하리라 예측하고 사용 시간 연장 신청을 미리 할 수는 없는 노릇이다. 프로야구는 지난해 1200만 관중을 돌파했고 올 시즌에도 관중 신기록을 써나가며 1300만 관중까지 노리고 있다. 키움은 고척스카이돔을 사용하는 단체 중 비중이 가장 크다. 이런 상황에서 야구에 대한 이해도가 떨어지는 조치에 아쉬움이 커진다.



사태가 커지자 공단 측은 27일 “그동안 키움 선수단의 경기 후 추가 훈련과 관련하여, 경기장의 안전하고 효율적인 운영을 위해 통상적으로 최소 하루 전 키움 측의 사전 요청을 받아 훈련을 허가해왔다”며 “어제(26일)의 경우 키움 측의 요청이 당일에 접수되어 규정에 따라 야간 추가 훈련을 허가하지 못했다”고 전했다.



공단 측은 이어 “앞으로는 키움 측과 더욱 긴밀하게 소통하며, 경기장 안전을 확보하는 동시에 선수단이 원활하게 훈련할 수 있도록 경기장 사용을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.



이번 일로 지난해 11월 한국 야구대표팀과 일본의 평가전에서 벌어진 일까지 재조명되고 있다. 당시 공단 직원이 지인 2명을 국가대표 전용 통제구역인 더그아웃에 대동해 선수 훈련 동선을 방해하고 이들의 사적인 사인 및 사진 촬영 요구를 방치해 물의를 빚은 바 있다.

