지난 세 차례 우승국 맞힌 독일 학자 클레멘트 “네덜란드가 이번 월드컵 가져간다”

인구·경제력·기후·랭킹 등 여러 변수 자체 모델로 분석 “틀리면 다음날은 재택근무”

독일 경제학자 요아힘 클레멘트가 2026 북중미 월드컵 우승국으로 네덜란드를 지목했다. 인구·경제력·기후·국제축구연맹(FIFA) 랭킹 등 여러 변수를 결합한 자체 통계 모델에 따른 결과다. 클레멘트는 지난 세 차례 월드컵 우승국을 모두 맞힌 인물로 유명하다.



클레멘트는 2014 브라질 월드컵에서 독일, 2018 러시아 월드컵에서 프랑스, 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나 우승을 예측해 실제 결과와 일치했다. BBC는 “이번 대회에서 네덜란드까지 우승하면 4회 연속 적중하는 것”이라고 26일 전했다.



그가 사용하는 모델은 국가별 인구 규모와 국내총생산(GDP), 평균 기온, FIFA 랭킹, 최근 국제대회 성적 등을 종합적으로 반영한다.



월드컵 우승 가능성이 높은 국가는 일반적으로 일정 수준 이상 인구와 경제력을 갖추고 있으며, 축구 인프라와 선수층도 안정적으로 유지된다는 논리다. 여기에 기후 적응력과 대륙별 이동 부담 같은 요소도 포함된다.



클레멘트는 네덜란드가 현재 가장 균형 잡힌 전력을 가진 팀 중 하나라고 평가했다. 버질 판데이크를 중심으로 한 수비진, 프렝키 더용의 중원 조율 능력, 젊은 공격 자원의 성장세가 동시에 맞물려 있다는 것이다. 그는 최근 유럽축구선수권과 월드컵 예선 성적, 선수단 연령 구조까지 모델에 반영했다고 설명했다. 다만 클레멘트는 “월드컵 결과의 절반 정도는 결국 운”이라며 “강팀끼리 붙으면 당일 컨디션과 심판 판정, 골대를 맞고 나오는 공 하나까지 결과를 바꾼다”고 말했다.



실제로 그의 모델은 이번 대회에서도 여러 이변 가능성을 제시했다. 일본이 2라운드에서 브라질을 꺾고, 대한민국은 2라운드에서 스코틀랜드를 탈락시킬 것으로 예상했다. 또 잉글랜드는 4강까지 진출하지만 포르투갈에 패할 것으로 전망했다. 잉글랜드는 2006 독일 월드컵 8강에서 포르투갈에 졌다.



현재 영국 투자은행 팬뮤어 리버럼에서 전략가로 일하는 클레멘트는 “처음에는 경제학자들의 예측 집착을 풍자하기 위해 시작한 작업이었다”며 “하지만 세 번 연속 맞히면서 사람들이 나를 ‘구루’처럼 보기 시작했다”고 말했다. 그는 “내 예측을 보고 실제로 네덜란드 우승에 돈을 건 동료들도 있다”며 “만약 네덜란드가 일찍 탈락하면 다음날은 재택근무를 해야 할지도 모른다”고 농담했다.

