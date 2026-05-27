“몸만 돌아오면 우승”이라던 KCC…그 ‘몸’을 만든 사람들

‘음지의 헌신’ 트레이너들

“지난 시즌은 부상과 회복의 시즌

허훈, 재활관리 잘한 대표적 사례

빅4 모두 정상 경기 때 가장 기뻐”

“몸만 돌아오면 우승할 수 있다고 자신했다.”



남자 프로농구 부산 KCC 선수단이 시즌 내내 되뇌던 말이 결국 현실이 됐다. 그 뒤에는 무명의 트레이너들의 조용한 헌신이 있었다. 이정래 수석 트레이너(51)는 “이번 우승에서 가장 기쁜 순간은 빅4가 함께 정상적인 플레이를 보여줬을 때”라고 말했다.



최근 용인 현대모비스 체육관에서 만난 이 트레이너는 2025~2026시즌을 “부상과 회복의 시즌”이라고 표현했다. KCC는 정규리그 내내 허웅, 허훈, 최준용, 송교창 등 핵심 국내 선수들이 부상에 시달렸다. 리그 내내 정상 전력을 꾸리기 어려웠고, 6위로 간신히 플레이오프 막차를 탔다. 시즌 막판부터 한 명씩 복귀하기 시작했고 어쩌면 우승할 수 있으리라는 어렴풋한 희망도 생겼다. 그는 “워낙 능력치가 뛰어난 선수들이기 때문에 몸 상태만 회복되면 좋은 경기력을 보여줄 것이라고 믿었다”며 “선수들도 모두 스스로 ‘우리 몸만 회복하면 우승할 수 있다’는 자신감이 있었다”고 전했다.



허훈은 KCC가 재활 관리를 잘한 대표적인 사례다. 허훈은 시즌 개막 전 종아리 부상으로 두 달 가까이 재활에만 집중했다. 이 트레이너는 “허훈이 조급해하지 않았다. ‘완벽하게 회복한 뒤 돌아가고 싶다’며 욕심을 내려놓고 재활에 몰두했다”면서 “그런 접근이 결과적으로 선수 본인에게도, 팀에도 좋은 결과로 이어졌다”고 설명했다. KCC는 6위로 챔프전에서 우승하는 신기원을 이룩했고 허훈은 플레이오프 MVP에 뽑혔다.



이번 시즌 가장 기억에 남는 순간을 묻자 이 트레이너는 의외의 답을 내놓았다. 이 트레이너는 “6강 플레이오프 1차전(4월13일)에서 원주 DB를 상대로 보여준 경기력이 너무 좋았다”며 “개인적으로는 그 순간이 가장 행복했다”고 말했다. 그날 최준용은 11득점 6리바운드, 허웅은 17점 6리바운드 3어시스트를 기록했다. 허훈은 11어시스트(7득점)를 올렸고 송교창은 20점을 넣으며 리바운드를 9개나 잡아냈다. 이 트레이너는 “이상민 감독은 선수와 트레이너를 무척 잘 이해해준다. 과거 선수 시절에는 아파도 참고 뛰는 문화가 있었지만 지금은 그렇게 해서는 안 된다는 점을 감독부터 잘 알고 있다”고 말했다. 그는 이어 “지난 시즌 내내 감독이 트레이너들을 많이 믿어주고 존중해줬다”며 “그런 신뢰가 결국 시즌 운영에도 큰 도움이 됐다”고 덧붙였다.



25시즌째 프로농구 현장을 지키고 있는 그는 이번까지 총 6차례 챔피언결정전 우승을 경험했다. 그는 “요즘 선수들은 자기 관리를 정말 디테일하게 한다”며 “운동뿐 아니라 음식, 수면, 휴식까지 철저히 관리한다. 큰 근육뿐 아니라 잔근육의 중요성도 잘 알고 있어 훈련 자체가 굉장히 전문화됐다”고 말했다.



현재 KCC 트레이너는 총 3명이다. 화려한 스포트라이트를 받지는 않지만, 선수들의 몸상태를 가장 가까이에서 책임지는 사람들이다. 이 트레이너는 “그늘진 곳에서 자기 몫을 묵묵히 해준 동료들에게 고맙다”며 “선수들이 웃는 모습, 고맙다는 말 한마디면 우리는 힘든 순간을 모두 잊게 된다”고 말했다. 이 트레이너는 “선수와 트레이너 간 관계는 존중과 신뢰 관계”라며 “몸을 맡기는 선수들이나, 몸값이 높은 선수들의 몸을 관리하는 트레이너 모두 서로 신뢰하고 서로 존중해야 한다”고 강조했다. 이 트레이너는 “큰 부상 없이 자기 컨디션만 유지한다면 다음 시즌에도 우리가 다시 우승할 수 있다고 믿는다”며 웃었다.

