“K드라마, 입양인 정체성 혼란 뺀 채 현실 왜곡”

‘2026 세계한인입양동포대회’ 참석차 한국 온 한인 입양인 연구자 두 명의 ‘쓴소리’

키라 안 도넬 교수

부정적 부각 땐 선입견 키우지만

성공 앞세워 미화하는 것도 문제

입양사회 정착한 주류 많지 않아

김 박 넬슨 교수

영어권서도 입양 소재 영화 많지만

대부분 평면적 방식, 빌런 묘사도

“현실선 말하기 꺼리는 분위기 여전”

올해 1월부터 방영 중인 KBS 주말드라마 <사랑을 처방해드립니다>에선 입양 보냈던 딸을 알아보지 못하는 주인공이 등장한다. 성인이 된 입양인 딸은 한국어를 능숙하게 하는 미국 명문 의대생으로 설정됐다.



한인 입양인 연구자인 키라 안 도넬(한국명 박경주) 샌프란시스코 주립대 교수는 지난 18일 서울 송파구의 한 호텔에서 기자와 만나 “2010년대 이후 한국 드라마에선 능숙하게 한국어를 하는 성공한 엘리트 한인 입양인이 주로 등장했다”며 “입양인이 자신의 정체성에 관해 고민하는 장면은 드라마에서 대부분 단순화됐다”고 말했다.



생후 5개월 때 미국 미시간주의 아일랜드계 미국인 가정으로 입양된 도넬 교수는 외교부 산하 재외동포청이 지난 18일부터 닷새간 개최한 2026 세계한인입양동포대회에 참가했다. 14개국에서 온 93명의 한인 입양인이 이번 동포대회를 찾았다.



한국 드라마·영화가 한인 입양인을 어떻게 그리는지 분석하고 있는 도넬 교수는 “한인 입양인이 사회에 정착해 주류가 된 사례가 많다고 보기는 어렵다”며 “한국 드라마가 입양인이 처한 현실을 왜곡하는 측면도 있다”고 말했다. 그는 “입양을 부정적으로만 그리는 것도 선입견을 키우지만 입양인의 상실감이나 트라우마, 정체성 혼란을 다루지 않고, 사회적으로 성공한 입양인을 내세워 입양을 미화하듯 다루는 방식도 문제”라고 말했다.



도넬 교수는 2014년 방영된 드라마 <닥터 이방인>을 예로 들었다. <닥터 이방인>은 한인 입양인이 한국에 돌아와 친부를 의료사고로 죽게 한 병원에 복수하는 내용을 다뤘다. 도넬 교수는 “유명 외과 의사인 주인공이 비현실적으로 성공한 인물로 등장한다”며 “입양의 트라우마를 빌런의 복수 이야기로 묘사하는 데 그친 점도 입양의 현실을 제대로 반영하지 못했다”고 말했다.



도넬 교수는 미디어에 재현된 입양인의 이미지는 시청자의 고정관념을 강화한다는 점에서 더 문제일 수 있다고 말했다. 그는 “입양인도 불완전한 인간이라는 점과 입양인의 관점이 한국 드라마에 반영되길 바란다”고 말했다.



이번 동포대회에 참가한 한인 입양인인 김 박 넬슨(한국명 박부자) 위고나 주립대 교수도 입양인을 다룬 영어권 영화와 드라마를 분석하고 있다. 그는 한인 입양인을 중심으로 입양을 통해 정체성이 구성되는 방식을 연구해왔다. 연구 결과 영어권 영화 중 입양이 소재로 쓰인 작품은 1000개가 넘었다. 넬슨 교수는 “아이를 보내고 받아들이는 입양 과정이 멜로드라마에 쓰이기 좋은 감정적인 측면이 있다”고 말했다.



작품 수는 많지만 입양인을 다루는 방식은 평면적이고 현실과 괴리가 크다. 그는 “전 세계에서 손꼽히는 <스타워즈> <반지의 제왕> 등 주요 50개 영화에서 입양을 주요 소재로 삼은 작품만 12개”라며 “하지만 입양은 대중문화에서 외부의 침입자나 빌런처럼 묘사됐다”고 말했다.



넬슨 교수는 “영화나 드라마에서 입양은 자주 등장하는 소재지만 현실에선 입양을 말하기 꺼리는 분위기가 여전하다”며 “대중문화와 현실의 괴리가 인상적”이라고 말했다. 그러면서 “영화에서 입양인을 다루는 빈도와 현실의 괴리가 나타나는 이유를 분석해볼 예정”이라고 말했다.

