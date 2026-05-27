대전 성심당 시그니처 ‘튀김소보로’ AI 로봇이 만든다

산업부 ‘제조업 AI 전환’ 사업 현장

기름에 튀기고 꺼내서 포장까지

열기 노출 끄떡없고 생산성도 향상

김정관 장관 “적용 업종 확대 최선”

27일 오후 대전 서구 롯데백화점. 김정관 산업통상부 장관이 백화점에 입점한 대전의 유명 제과점 ‘성심당’ 매장을 찾았다. 대전의 명물 튀김소보로를 인공지능(AI) 로봇이 만드는 것을 보기 위해서다. ‘튀소’라고도 불리는 이 빵은 팥소나 고구마무스가 들어간 소보로빵을 기름에 넣고 튀긴 것으로 성심당의 대표 제품이다.



제조업 AI 전환, 일명 ‘M.AX’ 실증 프로젝트 중 하나로 운용 중인 성심당 AI 로봇은 성심당과 AI 기업 ‘로이랩스’, 로봇 기업 ‘인터텍’이 협업한 결과다. AI와 로봇이 주변 온도와 습도를 확인해 적절한 튀김 환경을 관리한다. 튀김 반죽을 기름에 넣고, 반죽이 적절한 크기로 부풀면 뒤집어 꺼내고 완제품을 포장하는 역할까지 맡는다.



성심당 측은 AI 로봇이 생산성을 20%가량 높일 것으로 기대하고 있다. 임영진 성심당 대표는 “(로봇이) 튀김소보로 제작을 위해 뜨거운 열기를 견뎌야 했던 직원들의 고생을 덜어줄 수 있기를 기대한다”며 “이 로봇을 고도화해 다른 지점으로도 확산하는 방안을 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혔다.



AI 솔루션 도입을 담당한 이한 로이랩스 대표는 “이번 프로젝트를 계기로 새로운 부문의 사례도 확보할 수 있었다”며 “식품·음료 등 새로운 분야로의 사업 확대가 기대된다”고 전했다.



산업부는 성심당 AI 로봇처럼 시민이 일상 경제활동에서 체감할 수 있는 AI 공장 모델을 주력 산업뿐 아니라 모든 업종에 확산시키기 위해 AI 로봇 실증 예산을 늘릴 계획이다. 현재 장충동왕족발보쌈은 불량육 선별, 정량 포장 시스템에 AI 로봇을 적용하고 있다. 안동 회곡양조장은 장시간 작업해야 하는 발효조 뒤섞기에 AI 로봇을 활용하고 있다.



김 장관은 “그간 첨단 산업과 주력 산업의 M.AX에 집중해왔는데, 반도체 기판의 불량을 잡아내는 AI 모델과 소보로빵의 불량을 판별하는 모델이 기술적으로 유사하다는 점을 확인했다”며 “M.AX를 주력 제조업이나 첨단 산업에 국한하지 않고 경제 전반에 과감히 적용하기 위해 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.

